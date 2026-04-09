Técnico do Palmeiras reclama de cansaço do elenco: "Quem tem razão é o Renato Gaúcho"

O calendário do futebol brasileiro segue gerando reclamações, mesmo após as mudanças realizadas para 2026. O Palmeiras enfrentou o Junior Barranquilla, pela Libertadores na quarta (8), na Colômbia, e, após o empate em 1 a 1, o técnico Abel Ferreira reclamou do cansaço dos seus jogadores.
O clube paulista jogou no último domingo contra o Bahia, em Salvador, e depois viajou para Cartagena, onde estreou na Libertadores. O Palmeiras volta a São Paulo, onde terá o clássico com o Corinthians, no domingo (12).
Durante a coletiva, Abel Ferreira comentou a decisão de Renato Portaluppi de não viajar para o jogo do Vasco contra o Barracas Central, pela Sul-Americana, na Argentina.
— Vou recuperar meus jogadores e teremos tempo para falar disso depois (sobre o clássico contra o Corinthians). A minha preocupação agora é descansar os meus jogadores. Às vezes, questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas talvez, lá no fundo, quem tem razão é o Renato Gaúcho — afirmou Abel Ferreira.