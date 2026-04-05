Técnico do Chelsea se rende a Estêvão após goleada: 'Não há limite para ele'

Destaque na goleada do Chelsea por 7 a 0 sobre o Port Vale, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Estêvão foi o nome do jogo e recebeu elogios do técnico Liam Rosenior após a partida. O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência em Stamford Bridge, em sua segunda atuação desde que retornou de lesão.

Na entrevista coletiva, o treinador destacou o impacto do atacante de 18 anos. "Não há limite para ele. Sentimos falta. Ele entra e quer a bola o tempo todo. Onde estiver em campo, é uma ameaça", afirmou.

Destaque na goleada do Chelsea por 7 a 0 sobre o Port Vale, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Estêvão foi o nome do jogo e recebeu elogios do técnico Liam Rosenior após a partida. O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência em Stamford Bridge, em sua segunda atuação desde que retornou de lesão.

Na entrevista coletiva, o treinador destacou o impacto imediato do atacante de 18 anos. "Não há limite para ele. Sentimos falta. Ele entra e quer a bola o tempo todo. Onde estiver em campo, é uma ameaça", afirmou.

A goleada em Londres teve forte participação brasileira. João Pedro marcou ainda no primeiro tempo, enquanto Andrey Santos e o próprio Estêvão balançaram as redes na etapa final, em um jogo de domínio amplo do Chelsea desde os minutos iniciais.

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Estêvão voltou a ser utilizado recentemente e já responde dentro de campo. Mesmo com pouco tempo de ritmo, mostrou personalidade para assumir protagonismo e participou diretamente do resultado.

O desempenho também recoloca o atacante no radar da seleção brasileira. Fora da última Data Fifa por questões físicas, ele segue entre os principais nomes do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Classificado, o Chelsea aguarda a definição do adversário na semifinal, que será conhecida em sorteio. As partidas estão previstas para o fim de abril, em Wembley.