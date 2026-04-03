Técnico do Barça diz que Rashford tem 'grande oportunidade' com lesão de Raphinha

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta sexta-feira (3), véspera do duelo contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, que o atacante inglês Marcus Rashford tem uma "grande oportunidade" de se destacar com a lesão de Raphinha.

O jogador brasileiro ficará afastado até maio devido a um problema na coxa, abrindo espaço para Rashford, que costuma ser reserva.

O atacante inglês, emprestado pelo Manchester United, teve boas atuações na primeira metade da temporada, mas perdeu espaço nas últimas semanas.

"Já disse isso antes, estou feliz com o Marcus. Ele tem jogado bem. Teve alguns problemas nas últimas semanas, se lesionou, e precisamos ter cuidado com isso", disse Flick aos jornalistas.

O treinador alemão ressaltou que Rashford também terá de competir com outros jogadores pela vaga de Raphinha.

"É uma ótima oportunidade para ele mostrar sua qualidade novamente, mas também temos outras opções (...) Fermín [López] pode jogar ali, Gavi também", afirmou.

O Barcelona tem a opção de compra de Rashford junto ao Manchester United por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões), mas ainda não decidiu se irá exercê-la.

Flick explicou que deu a Raphinha alguns dias de folga para que ele pudesse ficar no Brasil após a lesão, na derrota da Seleção para a França (2 a 1) em amistoso na semana passada.

Raphinha vai desfalcar o Barça em vários jogos do Campeonato Espanhol e no confronto de quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, com o jogo de ida na próxima quarta-feira.

"Não é o melhor momento para essa lesão, nem para nós, nem para ele, e ele ficou triste com isso", comentou Flick.

"Conversei com ele por videochamada, ele estava muito decepcionado, chateado... Dei a ele alguns dias no Brasil com a família para esfriar a cabeça", explicou.

Flick também adiantou que os zagueiros Jules Koundé, Alejandro Balde e Eric García estão à disposição para enfrentar o Atlético no Estádio Metropolitano e confirmou que o meio-campista Frenkie de Jong permanece afastado por lesão.

O Barça, que enfrentará o Atlético três vezes em 11 dias, foi eliminado pelos 'colchoneros' na semifinal da Copa do Rei, no início de março.

No Campeonato Espanhol, o time catalão lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), enquanto o Atlético é o quarto colocado, a 16 pontos da liderança.