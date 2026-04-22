Técnico brasileiro vence pela primeira vez nos playoffs da NBA; veja os resultados

Splitter venceu primeiro jogo de playoffs como treinador. JESSE D. GARRABRANT / NBAE / Getty Images via AFP

O Brasil tem um técnico na NBA que venceu uma partida de playoffs pela primeira vez. A história foi escrita por Tiago Splitter, na terça-feira (21), que liderou o Portland Trail Blazer ao empate na série contra o San Antonio Spurs.

A rodada ainda teve o Philadelphia 76ers vencendo o Boston Celtics fora de casa, e LeBron James, aos 41 anos, marcando 28 pontos para mais uma vitória do Los Angeles Lakers sobre o Houston Rockets.

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San Antonio Spurs 103 x 106 Portland Trail Blazers

A vitória dos Blazers passou pela boa defesa montada por Splitter e por um desempenho excelente de Scoot Henderson, que marcou 31 pontos, com cinco bolas do perímetro acertadas.

Contudo, os Spurs tiveram um baque grande no jogo. Victor Wembanyama atuou por apenas cinco minutos, pois sofreu uma queda e bateu forte a cabeça na quadra. O pivô francês deixou o jogo por concussão.

A série está empatada e agora terá dois jogos em Portland. A terceira partida será na sexta-feira (24), às 23h30min, e pode ser que Wembanyama fique de fora por conta do protocolo.

Boston Celtics 97 x 111 Philadelphia 76ers

Mesmo com uma grande atuação de Jaylen Brown, com 36 pontos, os Celtics perderam em casa. Faltou ajuda para o armador, que teve apenas 19 pontos de apoio de Jayson Tatum.

Por outro lado, o jogo coletivo dos 76ers funcionou. Cinco jogadores tiveram mais de dois dígitos, mas foi o novato V.J. Edgecombe quem brilho, com 30 pontos e seis bolas de três convertidas. Tyrese Maxey, com 29, também foi destaque. O terceiro jogo da série será na sexta, às 20h, na Filadélfia.

Los Angeles Lakers 101 x 94 Houston Rockets

Ainda sem Luka Doncic e Austin Reaves, os Lakers seguem bem nos playoffs. LeBron James liderou a equipe em pontos e teve duas ajudas importantes. Marcus Smart e Luke Kennard, com 25 e 23 pontos, respectivamente, foram fundamentais.

Os Rockets tiveram o retorno de Kevin Durant, que marcou 23, mas ainda não foi suficiente. Agora, os dois próximos jogos serão em Houston e a equipe da casa precisará reagir. O terceiro duelo ocorre na sexta, às 21h.

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