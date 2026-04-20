Técnico alemão Marco Rose vai substituir Iraola no Bournemouth

O Bournemouth, da Premier League, anunciou nesta segunda-feira (20) que o técnico alemão Marco Rose assumirá o comando da equipe a partir da próxima temporada, sucedendo a Andoni Iraola, cuja saída já havia sido anunciada anteriormente.

O treinador espanhol revelou na semana passada que deixará o clube do litoral sul da Inglaterra ao final da atual temporada, após três anos no comando.

"O AFC Bournemouth tem o prazer de confirmar a nomeação de Marco Rose como o novo treinador principal do clube, em um contrato de três anos que terá início após a conclusão da temporada 2025/26", afirmou o clube num comunicado.

Rose, de 49 anos e ex-técnico do Borussia Dortmund e do RB Leipzig, assinou um contrato de três anos com o Bournemouth.

Os 'Cherries' ocupam atualmente a oitava colocação na Premier League e, restando cinco rodadas para o fim da temporada, almejam conquistar uma vaga em alguma competição europeia.

"O foco imediato do clube permanece firmemente voltado para encerrar a atual temporada da forma mais sólida possível, com jogadores e comissão técnica continuando a mostrar total empenho em conquistar resultados positivos e manter a atual sequência invicta de 13 jogos", acrescentou o comunicado do Bournemouth.

"Todos no AFC Bournemouth aguardam com expectativa a chegada de Marco ao Vitality Stadium assumindo o cargo de treinador principal no verão", concluiu.