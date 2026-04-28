Tebas reprova possível pena de 12 jogos a Andrada após soco: 'Devia ser de vários meses'

Presidente de La Liga, Javier Tebas mostrou-se bastante indignado com o tamanho da pena que o goleiro argentino Andrada, do Zaragoza, pode pegar após desferir um soco no rosto de Pulido, capitão do Huesca, em jogo do fim de semana na Segunda Divisão da Espanha. Pela legislação do país, o máximo é de 12 jogos, enquanto o dirigente queria um afastamento "por meses."

O artigo 103 do Código Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que consta "agressão sem lesão" indica suspensões de quatro a 12 jogos, mesmo com o capitão do Huesca deixando o gramado com um hematoma do lado esquerdo do rosto.

Tebas foi questionado sobre o que achava do caso e suas possíveis penalidades e mostrou-se indignado. "Parece que o regulamento fala apenas em 12 partidas, quando realmente devia ter uma sanção de vários meses sem poder jogar", disparou, revoltado com a atitude do ex-goleiro do Boca Juniors.

Na visão do dirigente, esta é a hora de a RFEF dar uma punição exemplar para coibir com a violência em La Liga. "Me parece uma autêntica barbaridade e a punição devia ser o máximo possível.