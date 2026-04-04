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Sesc RJ Flamengo tem a melhor campanha do torneio. Vitoria Antunes / Flamengo/Divulgação

A Superliga feminina de vôlei tem três dos quatro semifinalistas definidos e nenhuma surpresa. Até o momento, os três primeiros colocados da fase de classificação avançaram sem maiores dificuldades.

Líder da primeira etapa, o Sesc RJ Flamengo garantiu sua vaga com duas vitórias sobre o Mackenzie (MG) - 3 a 1 em Belo Horizonte e 3 a 1 no Rio de Janeiro.

— É maravilhoso sentir a força da nossa torcida no Maracanãzinho cheio desse jeito. Eles nos empurram dentro de quadra e são o nosso sétimo jogador. Tivemos uma série dura, mas impusemos o nosso ritmo. Foi super importante começarmos fora de casa e decidirmos a classificação aqui dentro. Agora é descansar rapidamente, e voltar com tudo. Vamos trabalhar e estudar muito quem vier, porque semifinal é pedreira do mesmo jeito, não importa o adversário. Teremos que focar ainda mais e trabalhar ainda mais para alcançarmos o que queremos — comenta a levantadora Giovana.

Na semifinal, o time carioca vai enfrentar o ganhador do confronto entre Praia Clube (MG) e Sesi Vôlei Bauru (SP), que disputarão o terceiro jogo, no dia 7, em Uberlândia. As mineiras marcaram 3 a 0 no primeiro jogo, mas perderam o segundo por 3 a 2, no interior paulista.

Minas e Osasco disputarão uma semifinal

Argentina Bianca Cugno é a principal pontuadora do Osasco. Gabriella Sena / Osasco Voleibol Clube/Divulgação

A outra chave semifinal já é conhecida. Campeões das duas últimas temporadas, Minas Tênis Clube e Osasco Voleibol Clube irão brigar por um lugar na final.

Atuais campeãs, as paulistas eliminaram o Fluminense (RJ), vencendo os dois jogos por 3 a 0.

— Estou muito orgulhosa do time, de tudo o que fizemos para chegar até aqui e como nos comportamos nessa série. O Fluminense é um time com grande volume de jogo e mostrou isso no segundo set, mas soubemos nos recuperar nos momentos difíceis. Agora é aproveitar a semana de treinos para entrar com tudo na semifinal — analisa a líbero e capitã Camila Brait.

Já as mineiras venceram o Vôlei Maringá (PR), nas quartas de final. Em Belo Horizonte, o marcador foi 3 a 0, enquanto no interior paranaense a vaga veio com um 3 a 2.

Ana Rüdiger foi decisiva no jogo 2 entre Minas e Maringá. Minas Tênis Clube / Divulgação