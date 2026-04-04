A Superliga feminina de vôlei tem três dos quatro semifinalistas definidos e nenhuma surpresa. Até o momento, os três primeiros colocados da fase de classificação avançaram sem maiores dificuldades.
Líder da primeira etapa, o Sesc RJ Flamengo garantiu sua vaga com duas vitórias sobre o Mackenzie (MG) - 3 a 1 em Belo Horizonte e 3 a 1 no Rio de Janeiro.
— É maravilhoso sentir a força da nossa torcida no Maracanãzinho cheio desse jeito. Eles nos empurram dentro de quadra e são o nosso sétimo jogador. Tivemos uma série dura, mas impusemos o nosso ritmo. Foi super importante começarmos fora de casa e decidirmos a classificação aqui dentro. Agora é descansar rapidamente, e voltar com tudo. Vamos trabalhar e estudar muito quem vier, porque semifinal é pedreira do mesmo jeito, não importa o adversário. Teremos que focar ainda mais e trabalhar ainda mais para alcançarmos o que queremos — comenta a levantadora Giovana.
Na semifinal, o time carioca vai enfrentar o ganhador do confronto entre Praia Clube (MG) e Sesi Vôlei Bauru (SP), que disputarão o terceiro jogo, no dia 7, em Uberlândia. As mineiras marcaram 3 a 0 no primeiro jogo, mas perderam o segundo por 3 a 2, no interior paulista.
Minas e Osasco disputarão uma semifinal
A outra chave semifinal já é conhecida. Campeões das duas últimas temporadas, Minas Tênis Clube e Osasco Voleibol Clube irão brigar por um lugar na final.
Atuais campeãs, as paulistas eliminaram o Fluminense (RJ), vencendo os dois jogos por 3 a 0.
— Estou muito orgulhosa do time, de tudo o que fizemos para chegar até aqui e como nos comportamos nessa série. O Fluminense é um time com grande volume de jogo e mostrou isso no segundo set, mas soubemos nos recuperar nos momentos difíceis. Agora é aproveitar a semana de treinos para entrar com tudo na semifinal — analisa a líbero e capitã Camila Brait.
Já as mineiras venceram o Vôlei Maringá (PR), nas quartas de final. Em Belo Horizonte, o marcador foi 3 a 0, enquanto no interior paranaense a vaga veio com um 3 a 2.
— A gente sabia que seria um jogo difícil, que elas viriam com tudo. Jogar aqui é muito complicado, a torcida faz a diferença. Mas conseguimos nos ajustar dentro de quadra, nos unir e executar o que foi planejado. Agora, o que passou fica para trás, e o foco total é na semifinal — afirmou Ana Rùdiger, após o segundo jogo em Maringá.