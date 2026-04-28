Supercomputador aponta favorito ao título da Champions League; veja chances dos semifinalistas

A reta final da Champions League já tem seus quatro semifinalistas definidos, e uma análise estatística indica quem chega mais forte na disputa pelo título. De acordo com o "supercomputador" da Opta Analyst, Bayern de Munique e Arsenal aparecem como os principais favoritos.

As equipes alemã e inglesa, inclusive, estão em lados opostos da chave e só podem se enfrentar em uma eventual final. Do outro lado, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid completam o grupo dos candidatos ao troféu.

PROBABILIDADES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA

O levantamento, que recebe atualizações constantes, aponta um cenário equilibrado, mas com leve vantagem para dois clubes:

Bayern de Munique: 36,56%

Arsenal: 35,72%

Paris Saint-Germain: 19,05%

Atlético de Madrid: 8,67%

O Bayern aparece com a maior probabilidade, ainda que por margem mínima em relação ao Arsenal. Já PSG e Atlético surgem como azarões, mas ainda com chances reais de surpreender na fase decisiva.

OS DUELOS QUE DEFINEM OS FINALISTAS COLOCAM FRENTE A FRENTE:

Bayern de Munique x Paris Saint-Germain

Arsenal x Atlético de Madrid

ACERTOS E ERROS DO MODELO

As projeções da Opta têm ganhado espaço no debate esportivo, especialmente por alguns acertos recentes. No último Mundial de Clubes, por exemplo, o sistema apontou o Chelsea como principal favorito - previsão que se confirmou com o título, conquistado justamente sobre o Paris Saint-Germain, o segundo mais cotado.

Por outro lado, o modelo também já apresentou falhas relevantes. Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil aparecia como principal candidato ao título, mas acabou eliminado, enquanto a Argentina ficou com a taça.