Supercomputador aponta Brasil como 6º favorito na Copa do Mundo com só 6% de chance de título

Um levantamento do "supercomputador" da Opta Analyst colocou o Brasil apenas na sexta posição entre os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. De acordo com a projeção, a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem apenas 6,23% de probabilidade de levantar o troféu.

O número chama atenção pelo histórico da seleção pentacampeã, mas reflete um cenário mais equilibrado no futebol mundial. Diferentemente de outros ciclos, o Brasil não aparece entre os principais candidatos e surge atrás de seleções europeias e da maior rival e atual campeã mundial, a Argentina.

No topo do ranking está a Espanha, com 15,81% de chances de título, abrindo vantagem relevante sobre os concorrentes diretos. Logo atrás aparece a França, com 12,95%, seguida pela Inglaterra, que fecha o top-3 com 11,06%.

A Argentina, atual detentora do troféu, surge na quarta colocação, com 10,46%, mantendo-se entre as principais forças após o último ciclo vitorioso. Portugal aparece logo à frente do Brasil, com 6,89%, abrindo uma segunda prateleira de seleções com chances mais equilibradas. Na sequência, além da equipe brasileira (6,23%), aparecem Alemanha (5,76%), Holanda (3,82%), Noruega (3,39%) e Bélgica (2,40%).

A posição do Brasil chama atenção no levantamento, mas não surpreende. Mesmo sendo a seleção mais vencedora da história das Copas, o time apresentou desempenho irregular durante o ciclo para o Mundial e aparece fora do grupo principal de favoritos, com uma probabilidade relativamente baixa. O cenário indica que, para voltar ao topo, a equipe precisará superar as projeções e apresentar desempenho acima do esperado ao longo do torneio.

SUPERCOMPUTADOR JÁ ACERTOU, MAS TAMBÉM ERROU

As previsões do modelo da Opta têm ganhado notoriedade nos últimos tempos. No Mundial de Clubes mais recente, por exemplo, o sistema apontou o Chelsea como favorito - e o clube inglês acabou confirmando o título justamente em uma final contra o Paris Saint-Germain, segundo time com mais probabilidade segundo o "supercomputador".

Por outro lado, o histórico também inclui erros relevantes. Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil aparecia como principal favorito, com mais de 16% de chances, enquanto Argentina e França eram as segunda e terceira colocadas, respectivamente. O título, no entanto, ficou com os argentinos, em uma final contra os franceses, e a Amarelinha sequer ficou entre as quatro melhores colocadas.

Outro exemplo de erro recente vem da Premier League desta temporada, em que a projeção indicava vantagem para o Liverpool conquistar o bicampeonato. No entanto, a cinco rodadas do fim do torneio, a disputa pelo título inglês segue acirrada entre Manchester City e Arsenal, com os dois clubes somando 70 pontos, enquanto os Reds aparecem apenas na quinta posição, com 55.

TOP-10 DE SELEÇÕES COM MAIOR PROBABILIDADE DE TÍTULO DA COPA DO MUNDO 2026:

1º - Espanha: 15,81%

2º - França: 12,95%

3º - Inglaterra: 11,06%

4º - Argentina: 10,46%

5º - Portugal: 6,89%

6º - Brasil: 6,23%

7º - Alemanha: 5,76%

8º - Holanda: 3,82%

9º - Noruega: 3,39%