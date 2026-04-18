Suns eliminam Warriors e avançam; Orlando Magic atropela e fecha playoffs da NBA

O play-in da NBA definiu, na noite desta sexta-feira, os últimos classificados para os playoffs nas duas conferências. No Oeste, o Phoenix Suns confirmou a vaga ao bater o Golden State Warriors por 111 a 96, no Footprint Center. Já no Leste, o Orlando Magic não tomou conhecimento do Charlotte Hornets e avançou com uma vitória por 121 a 90, diante de sua torcida.
Em Phoenix, o cenário era de decisão. Depois de cair na primeira rodada do play-in, os Suns precisavam vencer para seguir vivos e responderam dentro de casa. Mesmo com retrospecto desfavorável contra os Warriors na temporada, a equipe se impôs desde o início, com Jalen Green assumindo o protagonismo.
O time do Arizona controlou o ritmo na primeira metade e foi para o intervalo em vantagem. Do outro lado, Golden State tentava se manter próximo no placar, com Stephen Curry e companhia buscando repetir a reação do jogo anterior. O quinteto titular contou com Gui Santos ao lado de Curry, Podziemski, Draymond Green e Porzingis.
Na volta do intervalo, o duelo ainda teve momentos de equilíbrio, mas os Suns sustentaram o controle. Green seguiu encontrando espaços na defesa adversária e foi decisivo para impedir qualquer reação dos Warriors, que ainda lidavam com limitações físicas de peças importantes.
Na reta final, Phoenix administrou a vantagem e confirmou a vitória. Jalen Green terminou como destaque, com 36 pontos, além de seis rebotes e quatro assistências. Pelos Warriors, Podziemski anotou 23 pontos e 10 rebotes, enquanto Curry registrou 17 pontos. O brasileiro Gui Santos contribuiu com nove pontos, seis rebotes e quatro assistências.
Com o resultado, os Suns avançaram e terão pela frente o Oklahoma City Thunder, dono da melhor campanha da temporada. Já o Golden State se despede.
No Leste, o Orlando Magic também carimbou a vaga sem sustos. Jogando no Kia Center, a equipe construiu a vitória ainda no primeiro tempo, abrindo larga vantagem sobre o Charlotte Hornets e praticamente definindo o confronto antes do intervalo.
Depois de uma sequência negativa recente, o time da Flórida entrou pressionado, mas teve boa atuação coletiva. Paolo Banchero liderou ofensivamente e foi peça central na construção do placar elástico, especialmente na primeira metade, quando Orlando abriu uma diferença confortável.
Sem reação dos visitantes, o Magic apenas controlou o jogo na etapa final até confirmar a vitória por 121 a 90. O resultado garante a equipe nos playoffs, onde enfrentará o Detroit Pistons, que terminou a temporada regular na liderança da conferência.
Confira os resultados desta sexta-feira da NBA:
Orlando Magic 121 x 90 Charlotte Hornets
Phoenix Suns 111 x 96 Golden State Warriors
Acompanhe os jogos deste sábado:
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
New York Knicks x Atlanta Hawks
Los Angeles Lakers x Houston Rockets