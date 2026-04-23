Stuttgart vence Freiburg e vai enfrentar Bayern na final da Copa da Alemanha

O Stuttgart, atual campeão, vai enfrentar o Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha, em 23 de maio, em Berlim, após conquistar uma vitória suada por 2 a 1 na prorrogação sobre o Freiburg, na semifinal desta quinta-feira (23).
Vencedor do torneio em 2025, quando derrotou na final o Arminia Bielefeld, o Stuttgart se mostrou amplamente inofensivo durante um longo período nesta quinta, depois que o meio-campista Maximilian Eggestein abriu o placar aos 28 minutos.
No entanto, o atacante Deniz Undav conseguiu marcar o gol de empate no segundo tempo (70'), levando a partida para a prorrogação.
Quando parecia que a decisão seria nos pênaltis, o centroavante português Tiago Tomas levou a torcida no estádio do VfB ao delírio aos 119 minutos, marcando o gol da classificação.
"Minuto 119, puro drama. É o melhor tipo de gol que um atacante pode marcar. Uma grande jogada", disse Undav elogiando Tiago Tomás, em entrevista à Sky Television.
A final da Copa da Alemanha entre Bayern e Stuttgart será uma revanche do confronto que as duas equipes disputaram em agosto passado para dar início à temporada alemã,uma Supercopa da Alemanha na qual o time de Munique levou a melhor vencendo por 2 a 1.
O Bayern, que garantiu seu 35º título do Campeonato Alemão no domingo, assegurou sua vaga na final da Copa da Alemanha com uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Bayer Leverkusen, na quarta-feira, na primeira semifinal.
O Stuttgart detém quatro títulos neste torneio, enquanto o Bayern lidera a lista de maiores vencedores, com vinte, embora não levante o troféu desde 2020.
O Stuttgart pode agora voltar suas atenções para seu outro objetivo de fim de temporada: se classificar para a próxima Liga dos Campeões. No momento, a equipe ocupa a quarta colocação e parece estar em uma posição sólida para alcançar esse objetivo.
--- Resultados das semifinais da Copa da Alemanha:
. Quarta-feira, 22 de abril
Bayer Leverkusen - Bayern de Munique 0 - 2
. Quinta-feira, 23 de abril
Stuttgart - Freiburg 2 - 1 (após prorrogação)
- Final
Sábado, 23 de maio, no estádio olímpico de Berlim
(20h00) Bayern de Munique - Stuttgart
