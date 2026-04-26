Stuttgart empata com Werder Bremen (1-1) e pode se complicar na corrida por vaga na Champions

O Stuttgart teve de se contentar com um empate em 1 a 1 em casa contra o Werder Bremen neste domingo (26), um tropeço em sua busca por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, restando apenas três rodadas para o fim da temporada.

Com 57 pontos após a conclusão da 31ª rodada da Bundesliga, o Stuttgart se mantém na quarta colocação, a última que classifica para a Champions, mas vê o Hoffenheim (5º), que venceu o Hamburgo por 2 a 1 fora de casa no sábado, se igualar em pontos na tabela.

O Stuttgart permanece à frente do clube de Sinsheim unicamente graças a um saldo de gols superior (+20 contra +16).

Mais atrás, o Bayer Leverkusen (6º), que garantiu uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Colônia no sábado, aproveitou a oportunidade para reduzir a diferença para apenas dois pontos em relação à zona de classificação para a principal competição de clubes da Europa.

A vitória do Leverkusen sugere que a reta final do campeonato será repleta de emoções, ainda que a disputa pelo título em si já tenha sido definida no último fim de semana, quando o Bayern de Munique garantiu matematicamente o troféu.

Na próxima semana, o Stuttgart vai visitar o Hoffenheim e na rodada seguinte, vai receber o Bayer Leverkusen.

Enquanto isso, este fim de semana se mostrou extremamente benéfico para o RB Leipzig (3º colocado) em sua busca por uma vaga na Liga dos Campeões: a equipe do leste da Alemanha derrotou o Union Berlin por 3 a 1 na sexta-feira e agora detém uma vantagem de cinco pontos sobre o quinto colocado.

Em sua partida em casa neste domingo, o Stuttgart saiu atrás no placar quando Jens Stage colocou o Werder em vantagem, aos 18 minutos. O jogo terminou empatado em 1 a 1, após o atacante bósnio Ermedin Demirovic marcar no segundo tempo (61').

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

RB Leipzig - Union Berlin 3 - 1

Sábado, 25 de abril

Mainz - Bayern de Munique 3 - 4

Colônia - Bayer Leverkusen 1 - 2

Augsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 1

Heidenheim - St Pauli 2 - 0

Wolfsburg - B. Mönchengladbach 0 - 0

Hamburgo - Hoffenheim 1 - 2

Domingo, 26 de abril

Stuttgart - Werder Bremen 1 - 1

(12h30) Borussia Dortmund - Freiburg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 82 31 26 4 1 113 32 81

2. Borussia Dortmund 64 30 19 7 4 61 31 30

3. RB Leipzig 62 31 19 5 7 62 38 24

4. Stuttgart 57 31 17 6 8 63 43 20

5. Hoffenheim 57 31 17 6 8 61 45 16

6. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 62 42 20

7. Eintracht Frankfurt 43 31 11 10 10 56 58 -2

8. Freiburg 43 30 12 7 11 44 48 -4

9. Augsburg 37 31 10 7 14 39 55 -16

10. Mainz 34 31 8 10 13 39 49 -10

11. B. Mönchengladbach 32 31 7 11 13 36 50 -14

12. Werder Bremen 32 31 8 8 15 36 54 -18

13. Union Berlin 32 31 8 8 15 35 55 -20

14. Colônia 31 31 7 10 14 45 53 -8

15. Hamburgo 31 31 7 10 14 34 50 -16

16. St Pauli 26 31 6 8 17 26 53 -27

17. Wolfsburg 25 31 6 7 18 41 66 -25

18. Heidenheim 22 31 5 7 19 35 66 -31

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