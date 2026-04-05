St. Pauli desperdiça oportunidade de se afastar do rebaixamento no Alemão

O St. Pauli desperdiçou uma oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Alemão ao empatar em 1 a 1 fora de casa com o Union Berlin neste domingo (5), pela 28ª rodada.
Mathias Pereira Lage (25') abriu o placar com um golaço no primeiro tempo para os visitantes, mas Andrej Ilic (52') deixou tudo igual após cobrança de escanteio na volta do intervalo.
O empate deixou o St. Pauli na antepenúltima posição da tabela, que leva ao playoff contra o rebaixamento, a seis rodadas do fim do campeonato.
O time de Hamburgo está dois pontos atrás do Colônia (15º), que no outro jogo disputado neste domingo empatou em 2 a 2 na visita ao Eintracht Frankfurt (7º).
--- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sábado, 4 de abril
Freiburg - Bayern de Munique 2 - 3
Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 2
Hoffenheim - Mainz 1 - 2
Hamburgo - Augsburg 1 - 1
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6 - 3
B. Mönchengladbach - Heidenheim 2 - 2
Stuttgart - Borussia Dortmund 0 - 2
Domingo, 5 de abril
Union Berlin - St Pauli 1 - 1
Eintracht Frankfurt - Colônia 2 - 2
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 73 28 23 4 1 100 27 73
2. Borussia Dortmund 64 28 19 7 2 60 28 32
3. RB Leipzig 53 28 16 5 7 55 36 19
4. Stuttgart 53 28 16 5 7 56 38 18
5. Hoffenheim 50 28 15 5 8 55 41 14
6. Bayer Leverkusen 49 28 14 7 7 58 39 19
7. Eintracht Frankfurt 39 28 10 9 9 52 53 -1
8. Freiburg 37 28 10 7 11 41 47 -6
9. Mainz 33 28 8 9 11 35 43 -8
10. Union Berlin 32 28 8 8 12 32 47 -15
11. Augsburg 32 28 9 5 14 34 51 -17
12. Hamburgo 31 28 7 10 11 32 41 -9
13. B. Mönchengladbach 30 28 7 9 12 35 48 -13
14. Werder Bremen 28 28 7 7 14 31 49 -18
15. Colônia 27 28 6 9 13 40 49 -9
16. St Pauli 25 28 6 7 15 25 45 -20
17. Wolfsburg 21 28 5 6 17 38 63 -25
18. Heidenheim 16 28 3 7 18 29 63 -34
* AFP