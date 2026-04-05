Sport reage no segundo tempo e vence o Londrina pela Série B

O Sport conquistou uma vitória importante ao bater o Londrina por 2 a 1, de virada, neste sábado (4), no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Em confronto válido pela terceira rodada do Brasileirão da Série B, o time pernambucano demonstrou resiliência para reverter a desvantagem construída pelos donos da casa ainda na etapa inicial.
Esta virada marca o fim da invencibilidade do Londrina e sinaliza um início de recuperação para o Sport, que vinha de dois empates consecutivos e ainda busca um treinador após a demissão de Roger Silva.
O time pernambucano chegou aos cinco pontos e assumiu a sétima colocação. Por outro lado, o Londrina estacionou nos quatro pontos e agora ocupa momentaneamente o nono lugar.
O primeiro tempo foi marcado pela eficiência ofensiva dos mandantes diante de um visitante que desperdiçou chances claras. Aos 23 minutos, o Londrina abriu o placar. Após finalização de Thalis e defesa parcial do goleiro, Bruno Santos aproveitou o rebote livre de marcação para balançar as redes.
O Leão da Ilha, sob o comando do interino Márcio Goiano, tentou responder imediatamente com Perotti, mas o goleiro do Londrina manteve a vantagem com intervenções decisivas antes do intervalo.
A etapa final trouxe um Sport mais agressivo e determinado a mudar o destino do confronto. Aos 27 minutos, após análise do VAR confirmar um toque de braço de Kevyn na área, Chrystian Barletta assumiu a responsabilidade da cobrança de pênalti. O meia bateu firme no canto direito e, apesar de Maurício Kozlinski tocar na bola, o empate foi estabelecido. A virada aconteceu aos 41 minutos, quando Perotti aproveitou um cruzamento vindo da direita, antecipou-se aos defensores e finalizou na saída do goleiro para garantir o triunfo visitante.
Os dois times agora voltam suas atenções para desafios distintos na sequência da temporada. O Londrina terá um período maior de preparação até o próximo domingo (12), quando encara o Atlético-GO, às 20h30. O Sport vira a chave para a Copa do Nordeste, onde receberá o Retrô na quarta-feira (8), às 21h30, tentando manter o embalo positivo diante de sua torcida na Ilha do Retiro.
FICHA TÉCNICA
LONDRINA 1 X 2 SPORT
LONDRINA - Maurício Kozlinski; Weverton, Yago, Heron e Kevyn; André Luiz (Willian Chumbinho), Thalis (Paulinho Moccelin) e Lucas Marques; Vitinho Mota (Caio Maia), Bruno santos e Iago Teles (Juninho). Técnico: Allan Aal.
SPORT - Thiago Couto; Pucci, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Clayson), Zé Gabriel, Yago Felipe (Marlon) e Biel; Chrystian Barletta (Carlos De Pena) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
GOLS - Bruno Santos, aos 22 minutos do primeiro tempo; Barletta, aos 22, e Perotti, aos 41 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Thalis e Paulinho Moccelin (LON)
ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC)
RENDA - R$ 123.460,00.
PÚBLICO - 4.626 torcedores
LOCAL - Estádio Vitorino Dias, em Londrina (PR)