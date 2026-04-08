Slot admite jogo ruim do Liverpool, mas aposta em Anfield: 'Tivemos sorte de perder só por 2'

Arne Slot não buscou desculpas e mostrou toda sinceridade ao avaliar a apresentação ruim do Liverpool na derrota por 2 a 0 em visita ao Paris Saint-Germain, pelo ida das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira. Na avaliação do treinador, o revés poderia ter sido muito pior e agora ele aposta na força do time em Anfield por uma volta por cima.

"Tivemos sorte de perder por apenas 2 a 0 e sabemos o quão Anfield pode ser bom para nós", disse o comandante do Liverpool, após sua equipe ser completamente dominada pelo PSG, que perdeu chances claras e ainda carimbou a trave com Dembélé.

"Então, na última temporada em Anfield, jogamos um jogo completamente diferente, depois de 10 minutos já poderíamos estar vencendo por 2 a 0. Mas precisamos ter um desempenho melhor e, definitivamente, precisamos que nossos fãs nos ajudem a criar uma atmosfera em que possamos subir a um nível melhor do que atingimos neste jogo", admitiu.

A pressão sofrida no Parque dos Príncipes, sobretudo na segunda etapa, com o PSG finalizando mais de 20 vezes, foi utilizada por Slot para explicar a não escalação de Mohamed Salah, recuperado de lesão e à disposição na reserva.

"A última parte do jogo foi sobre sobreviver para nós do que ter qualquer chance de podermos marcar. Foram 20, 25 minutos em que só estávamos defendendo e o Mo (Salah) tem tantas qualidades, mas ele defendendo por 20, 25 minutos na própria área, o melhor é poupar sua energia para os jogos que estão por vir", explicou.

"Como eu disse, o Paris Saint-Germain foi o melhor time, mas não desistimos e é por isso que ainda temos uma chance nesta eliminatória, porque eles nos mantiveram vivos ao não marcar em algumas chances claras. E agora, podemos trazer o embate de volta para Anfield, mas no meio ainda há um jogo muito importante para jogar para nós contra o Fulham", disse, ressaltando que a equipe precisa voltar a vencer na Premier League na briga pela quinta colocação.

A derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid no Camp Nou, pelos mesmos 2 a 0, também serve de motivação a Slot. "O futebol mostrou muitas vezes que tudo é possível. Acho que 10, 15, 20 minutos depois do jogo olhei para o meu telefone e vi que o Atlético havia derrotado o Barcelona em casa por 2 a 0 por causa de um cartão vermelho. Portanto, no futebol, cartões vermelhos, incidentes, pênaltis e, não se esqueça de Anfield, podem fazer muito", destacou.