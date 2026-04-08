Slot admite jogo ruim do Liverpool, mas aposta em Anfield: 'Tivemos sorte de perder só por 2'

Arne Slot não buscou desculpas e mostrou toda sinceridade ao avaliar a apresentação ruim do Liverpool na derrota por 2 a 0 em visita ao Paris Saint-Germain, pelo ida das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira. Na avaliação do treinador, o revés poderia ter sido muito pior e agora ele aposta na força do time em Anfield por uma volta por cima.
"Tivemos sorte de perder por apenas 2 a 0 e sabemos o quão Anfield pode ser bom para nós", disse o comandante do Liverpool, após sua equipe ser completamente dominada pelo PSG, que perdeu chances claras e ainda carimbou a trave com Dembélé.
"Então, na última temporada em Anfield, jogamos um jogo completamente diferente, depois de 10 minutos já poderíamos estar vencendo por 2 a 0. Mas precisamos ter um desempenho melhor e, definitivamente, precisamos que nossos fãs nos ajudem a criar uma atmosfera em que possamos subir a um nível melhor do que atingimos neste jogo", admitiu.
A pressão sofrida no Parque dos Príncipes, sobretudo na segunda etapa, com o PSG finalizando mais de 20 vezes, foi utilizada por Slot para explicar a não escalação de Mohamed Salah, recuperado de lesão e à disposição na reserva.
"A última parte do jogo foi sobre sobreviver para nós do que ter qualquer chance de podermos marcar. Foram 20, 25 minutos em que só estávamos defendendo e o Mo (Salah) tem tantas qualidades, mas ele defendendo por 20, 25 minutos na própria área, o melhor é poupar sua energia para os jogos que estão por vir", explicou.
"Como eu disse, o Paris Saint-Germain foi o melhor time, mas não desistimos e é por isso que ainda temos uma chance nesta eliminatória, porque eles nos mantiveram vivos ao não marcar em algumas chances claras. E agora, podemos trazer o embate de volta para Anfield, mas no meio ainda há um jogo muito importante para jogar para nós contra o Fulham", disse, ressaltando que a equipe precisa voltar a vencer na Premier League na briga pela quinta colocação.
A derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid no Camp Nou, pelos mesmos 2 a 0, também serve de motivação a Slot. "O futebol mostrou muitas vezes que tudo é possível. Acho que 10, 15, 20 minutos depois do jogo olhei para o meu telefone e vi que o Atlético havia derrotado o Barcelona em casa por 2 a 0 por causa de um cartão vermelho. Portanto, no futebol, cartões vermelhos, incidentes, pênaltis e, não se esqueça de Anfield, podem fazer muito", destacou.
"Eu estava sentado depois do jogo fora de casa no Galatasaray na frente da maioria dos mesmos jornalistas que também não estavam muito otimistas sobre o nosso jogo e, uma semana depois, em Anfield, jogamos provavelmente o melhor jogo da temporada. Nossos torcedores fazem uma grande diferença para nós e isso também é necessário porque acho que ficou completamente claro hoje que precisamos de nossos torcedores mais do que nunca se tivermos que enfrentar esse time do Paris Saint-Germain de igual para igual."