Sinner vence Norrie e amplia série histórica no Masters 1000

Líder do ranking mundial, Jannik Sinner confirmou seu favoritismo diante de Cameron Norrie e avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Madri.
Nesta terça-feira (28), ele venceu o britânico em sets diretos, parciais de 6/2 e 7/5, em uma hora e 26 minutos, e segue na busca pelo seu quinto título seguido em um torneio deste nível.
A vitória foi a 25ª, de forma consecutiva, em um Masters, algo que desde a introdução do atual formato do circuito da ATP, em 1990, só havia sido atingido por Roger Federer e Novak Djokovic.
Em 2026, Sinner soma 27 vitórias em 29 jogos e está invicto há 20 partidas.
Seu próximo rival será o ganhador do confronto entre o espanhol Rafael Jódar e o tcheco Vit Kopřiva.
Fils e Lehečka nas quartas
Um confronto definido para as quartas de final será disputado entre o francês Arthur Fils e o tcheco Jiří Lehečka.
Fils garantiu vaga ao eliminar o argentino Tomás Etcheverry por 2 a 0 (6/3 e 6/4), enquanto Lehečka despachou o italiano Lorenzo Musetti, com um duplo 6/3.
Este será o quinto confronto entre eles. Nas quatro partidas anteriores, duas vitórias para cada.