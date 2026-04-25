Sinner vence de virada e evita zebra na estreia em Madri

O italiano Jannik Sinner precisou mostrar boa parte de seu repertório, para evitar uma eliminação precoce no Masters 1000 de Madri, na Espanha.
Nesta sexta-feira (24), ele venceu o francês Benjamin Bonzi, de virada, com parciais de 6/7(6), 6/1 e 6/4, e avançou para a terceira.
Vencedor dos últimos quatro torneios Masters disputados, o número 1 do mundo busca se tornar o primeiro jogador a ganhar cinco troféus desta série em sequência.
— Foi sofrido, mas eu sabia antes da partida que encontraria uma quadra e condições muito particulares. Acredito que cada dia é diferente, e quem sabe eu possa melhorar na próxima rodada. Eu tentei manter a calma e foi a chave para conseguir a vitória. Amanhã (sábado) terei um descanso e irei aproveitar o tempo da melhor forma possível — afirmou o italiano.
Na terceira rodada, Sinner vai encarar o dinamarquês Elmer Møller, que contou com a desistência do canadense Gabriel Diallo, no segundo set, para passar de fase.
Outros resultados da 2ª rodada:
- Thiago Tirante (ARG) 2 x 0 Tommy Paul (EUA) 7/5, 6/4
- Cameron Norrie (GBR) 2 x 1 Tomáš Macháč (CZE) 6/2, 6/7 (6/8), 7/6 (7/5)
- Vít Kopřiva (CZE) 2 x 0 Andrey Rublev (RUS) 6/3, 6/4
- Tomas Etcheverry (ARG) 2 x 0 Sebastian Ofner (AUT) 6/4, 6/4
- Arthur Fils (FRA) 2 x 1 Ignacio Buse (PER) 6/7 (4/7), 7/6 (7/3), 7/5