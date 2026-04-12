Sinner vence Alcaraz, é campeão em Monte Carlo e assume liderança do ranking; veja os lances

Sinner assumiu a liderança do ranking da ATP após a conquista. VALERY HACHE / AFP

Jannik Sinner levou a melhor no grande duelo da nova geração do tênis mundial. Neste domingo (12), o italiano venceu Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, conquistou o título do Masters 1000 de Monte Carlo e assumiu a liderança do ranking da ATP.

A decisão colocou frente a frente os dois principais nomes da atualidade, em um confronto equilibrado e marcado por viradas dentro dos sets. No histórico, foi a sétima vitória de Sinner sobre o espanhol, que ainda leva vantagem geral no confronto direto.

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O início da partida foi intenso, com Alcaraz mostrando agressividade e quebrando o saque do italiano logo nos primeiros games. Sinner, no entanto, reagiu com consistência, equilibrou as ações e levou o set para o tie-break, onde foi mais sólido mentalmente para fechar a parcial.

No segundo set, o roteiro se repetiu. Alcaraz começou melhor e chegou a abrir 3 a 1, dando a impressão de que levaria a decisão para o terceiro set. Mas Sinner cresceu novamente na partida, quebrou o saque do espanhol no momento chave e passou a dominar o ritmo do jogo.

Com maior controle emocional e físico, o italiano assumiu o protagonismo, encaixou melhor seus golpes e fechou a parcial em 6/3, confirmando o título em Monte Carlo.

Fim da invencibilidade

A vitória também quebra uma longa invencibilidade de Alcaraz no saibro, que não perdia na superfície há 17 partidas. Já Sinner amplia sua sequência impressionante em torneios Masters 1000, chegando a 22 jogos sem derrota, justamente desde o último encontro entre os dois, em Cincinnati.