Sinner atropela Moller e vai às oitavas de final do Masters 1000 de Madri

Sinner não perde desde fevereiro. THOMAS COEX / AFP

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, segue firme no Masters 1000 de Madri, e já garantiu sua vaga nas oitavas de final ao derrotar o dinamarquês Elmer Moller por 6/2 e 6/3 neste domingo (26).

Sinner, que precisou de apenas uma hora e 17 minutos para vencer a partida, vai enfrentar na próxima fase o vencedor do confronto entre o britânico Cameron Norrie e o argentino Thiago Tirante.

Com a ausência tanto de Alcaraz quanto de Novak Djokovic em Madri, o italiano desponta como o grande favorito para erguer o troféu na Caja Mágica.

Sinner praticamente não deu chances ao seu adversário, um tenista vindo do qualifying no torneio de Madri.

O número 1 do mundo soma agora 19 vitórias seguidas na temporada, vindo de títulos em Indian Wells, Miami e Monte Carlo.

Jannik Sinner quebrou o saque de seu adversário em três ocasiões para conquistar o primeiro set.

Na segunda parcial, Moller perdeu o serviço no sexto game e o italiano precisou apenas confirmar seu próprio saque para selar a vitória na partida.

Sinner segue na disputa em Madri, na tentativa de se tornar o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000.

Resultados deste domingo do Masters 1000 de Madri:

3ª rodada (simples masculino):

Jannik Sinner (ITA) 2 x 0 Elmer Moeller (DIN) 6/2, 6/3

Tomás Etcheverry (ARG) 2 x 1 Dino Prizmic (CRO) 2/6, 6/4, 6/3

Jirí Lehecka (CZE) 2 x 0 Alex Michelsen (EUA) 6/4, 6/2

Lorenzo Musetti (ITA) x Tallon Griekspoor (HOL) 6/4, 7/5