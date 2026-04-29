Simeone destaca 'contato mínimo' em polêmica de pênalti e vê Atlético vivo: 'Tenho um plano'

Diego Simeone foi um dos responsáveis pela arbitragem voltar atrás no pênalti anotado para o Arsenal nos minutos finais da semifinal com seu Atlético de Madrid nesta quarta-feira. Assim que o anotou a falta, o treinador argentino iniciou seus protestos e gesticulando bastante, cobrou o uso do VAR e acabou 'premiado.' O comandante colchonero minimizou o lance e garantiu que "tem um plano" para surpreender os ingleses em Londres.

"Para marcar um pênalti nas semifinais da Champions League, tem de ser pênalti, não um contato mínimo. E, para mim, não pareceu pênalti", afirmou Simeone, concordando com a anulação do lance. "Nossa atuação em casa caiu (de rendimento), mas sejamos honestos, aquele pênalti que o Arsenal conseguiu? Nunca seria pênalti num jogo desse tipo", destacou.

Para avançar à quarta final da Champions League de sua história, o Atlético terá de quebrar a invencibilidade do Arsenal na próxima terça-feira ou segurar a igualdade e brilhar nas penalidades. E o fato de jogar longe de casa parece não preocupar Simeone.

"Eu sei que Mikel Arteta vai ter um plano para o jogo de volta no Emirates Stadium. Mas eu tenho um plano maior e mal posso esperar para ir lá e vencer", mostrou confiança o argentino, que nas quartas de final calou o Camp Nou com triunfo por 2 a 0.