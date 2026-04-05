Sevilla perde para lanterna Oviedo e segue em crise no Espanhol

Longe de engrenar após a demissão do técnico Matías Almeyda, o novo Sevilla de Luis García Plaza decepcionou ao ser derrotado por 1 a 0 pelo o lanterna Oviedo neste domingo (5), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante Federico Viñas marcou de cabeça o único gol da partida aos 32 minutos do primeiro tempo, pouco antes de o Sevilla ficar com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Tanguy Nianzou por uma falta dura sobre o artilheiro da tarde no estádio Carlos Tartiere.

A vitória mantém vivas, porém ainda remotas, chances do Oviedo de permanecer na primeira divisão: faltando oito rodadas para o fim do campeonato, o time está sete pontos atrás do próprio Sevilla (17º), primeiro fora da zona de rebaixamento.

Quem também está fazendo uma campanha decepcionante é o Athletic Bilbao (10°). Quarto colocado na temporada e campeão da última Copa do Rei, o time basco não consegue emendar uma série de resultados positivos.

Neste domingo, o Athletic foi derrotado por 2 a 0 pelo Getafe (8º) e continua longe da briga por vaga nas copas europeias.

Esse objetivo parece muito mais ao alcance do Celta de Vigo (6º), que com a vitória por 3 a 2 sobre o Valencia (13º), no estádio Mestalla, está um ponto atrás do Betis (5º) e pode se classificar para a próxima Liga dos Campeões se a Espanha receber uma vaga extra pelo bom desempenho de suas equipes.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 3 de abril

Rayo Vallecano - Elche 1 - 0

Sábado, 4 de abril

Real Sociedad - Levante 2 - 0

Mallorca - Real Madrid 2 - 1

Betis - Espanyol 0 - 0

Atlético de Madrid - Barcelona 1 - 2

Domingo, 5 de abril

Getafe - Athletic Bilbao 2 - 0

Valencia - Celta Vigo 2 - 3

Real Oviedo - Sevilla 1 - 0

(16h00) Alavés - Osasuna

Segunda-feira, 6 de abril

(16h00) Girona - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 30 25 1 4 80 29 51

2. Real Madrid 69 30 22 3 5 64 28 36

3. Villarreal 58 29 18 4 7 54 34 20

4. Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 50 30 20

5. Betis 45 30 11 12 7 44 37 7

6. Celta Vigo 44 30 11 11 8 44 37 7

7. Real Sociedad 41 30 11 8 11 46 45 1

8. Getafe 41 30 12 5 13 27 31 -4

9. Espanyol 38 30 10 8 12 36 44 -8

10. Athletic Bilbao 38 30 11 5 14 32 43 -11

11. Osasuna 37 29 10 7 12 34 35 -1

12. Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 29 35 -6

13. Valencia 35 30 9 8 13 34 45 -11

14. Girona 34 29 8 10 11 31 44 -13

15. Alavés 31 29 8 7 14 30 41 -11

16. Mallorca 31 30 8 7 15 36 48 -12

17. Sevilla 31 30 8 7 15 37 50 -13

18. Elche 29 30 6 11 13 38 47 -9

19. Levante 26 30 6 8 16 34 50 -16

20. Real Oviedo 24 30 5 9 16 21 48 -27