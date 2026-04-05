Sevilla perde para lanterna Oviedo e segue em crise no Espanhol

Longe de engrenar após a demissão do técnico Matías Almeyda, o novo Sevilla de Luis García Plaza decepcionou ao ser derrotado por 1 a 0 pelo o lanterna Oviedo neste domingo (5), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.
O atacante Federico Viñas marcou de cabeça o único gol da partida aos 32 minutos do primeiro tempo, pouco antes de o Sevilla ficar com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Tanguy Nianzou por uma falta dura sobre o artilheiro da tarde no estádio Carlos Tartiere.
A vitória mantém vivas, porém ainda remotas, chances do Oviedo de permanecer na primeira divisão: faltando oito rodadas para o fim do campeonato, o time está sete pontos atrás do próprio Sevilla (17º), primeiro fora da zona de rebaixamento.
Quem também está fazendo uma campanha decepcionante é o Athletic Bilbao (10°). Quarto colocado na temporada e campeão da última Copa do Rei, o time basco não consegue emendar uma série de resultados positivos.
Neste domingo, o Athletic foi derrotado por 2 a 0 pelo Getafe (8º) e continua longe da briga por vaga nas copas europeias.
Esse objetivo parece muito mais ao alcance do Celta de Vigo (6º), que com a vitória por 3 a 2 sobre o Valencia (13º), no estádio Mestalla, está um ponto atrás do Betis (5º) e pode se classificar para a próxima Liga dos Campeões se a Espanha receber uma vaga extra pelo bom desempenho de suas equipes.
--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 3 de abril
Rayo Vallecano - Elche 1 - 0
Sábado, 4 de abril
Real Sociedad - Levante 2 - 0
Mallorca - Real Madrid 2 - 1
Betis - Espanyol 0 - 0
Atlético de Madrid - Barcelona 1 - 2
Domingo, 5 de abril
Getafe - Athletic Bilbao 2 - 0
Valencia - Celta Vigo 2 - 3
Real Oviedo - Sevilla 1 - 0
(16h00) Alavés - Osasuna
Segunda-feira, 6 de abril
(16h00) Girona - Villarreal
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 76 30 25 1 4 80 29 51
2. Real Madrid 69 30 22 3 5 64 28 36
3. Villarreal 58 29 18 4 7 54 34 20
4. Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 50 30 20
5. Betis 45 30 11 12 7 44 37 7
6. Celta Vigo 44 30 11 11 8 44 37 7
7. Real Sociedad 41 30 11 8 11 46 45 1
8. Getafe 41 30 12 5 13 27 31 -4
9. Espanyol 38 30 10 8 12 36 44 -8
10. Athletic Bilbao 38 30 11 5 14 32 43 -11
11. Osasuna 37 29 10 7 12 34 35 -1
12. Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 29 35 -6
13. Valencia 35 30 9 8 13 34 45 -11
14. Girona 34 29 8 10 11 31 44 -13
15. Alavés 31 29 8 7 14 30 41 -11
16. Mallorca 31 30 8 7 15 36 48 -12
17. Sevilla 31 30 8 7 15 37 50 -13
18. Elche 29 30 6 11 13 38 47 -9
19. Levante 26 30 6 8 16 34 50 -16
20. Real Oviedo 24 30 5 9 16 21 48 -27
* AFP