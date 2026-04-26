Sevilla perde de virada para o Osasuna (2-1) e cai para a zona de rebaixamento

O Sevilla prolongou seu calvário neste domingo (26), ao perder por 2 a 1 para o Osasuna pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que faz a equipe cair para a zona de rebaixamento.
Um gol do atacante franco-argentino Neal Maupay colocou o Sevilla em vantagem no segundo tempo (69'), mas Raúl García empatou 11 minutos depois (80'), e Alejandro Catena garantiu a vitória por 2 a 1 já nos acréscimos (90+9'), frustrando as esperanças dos andaluzes.
O Sevilla ocupa atualmente a 18ª colocação, a primeira que garante a queda para a segunda divisão. Está apenas um ponto atrás do Mallorca, a equipe que fecha, neste momento, a zona de permanência na elite do futebol espanhol.
"Temos que seguir em frente. Temos que continuar lutando. Nos restam cinco finais", disse o zagueiro chileno do Sevilla, Gabriel Suazo, se referindo aos cinco jogos restantes do campeonato.
Na batalha pela permanência, o Elche deu mais um passo para se distanciar da zona de perigo ao derrotar o lanterna Oviedo por 2 a 1, graças aos gols, no início do jogo, de Pedro Bigas (6') e Gonzalo Villar (16').
O Elche subiu para a 13ª posição, abrindo quatro pontos de vantagem sobre o Sevilla e deixando o Oviedo praticamente condenado ao rebaixamento.
A equipe asturiana, para a qual o gol de Ilyas Chaira (76') acabou sendo inútil, permanece estacionada na lanterna, a sete pontos da zona de segurança e com apenas quinze pontos ainda em disputa.
- Real Sociedad e Celta voltam a perder -
Na parte de cima da tabela, a Real Sociedad (7ª colocada) sofreu mais um revés em sua busca pela quinta posição, que pode oferecer uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.
A equipe basca, que já havia sido derrotada por 1 a 0 pelo Getafe na rodada anterior, não conseguiu ir além de um empate em 3 a 3 contra o Rayo Vallecano.
A Real ficou em vantagem em três ocasiões, graças aos gols de Mikel Oyarzabal, sendo que o segundo foi de pênalti (22' e 76') e a um terceiro de Oskarsson (63'), mas Camello (30'), Lejeune (84') e o atacante brasileiro Alemão (90+9') apareceram para empatar a partida.
O Rayo salvou assim um ponto dias antes de enfrentar o Strasbourg, na quinta-feira, no jogo de ida das semifinais da Conference League, a terceira competição continental mais importante da Europa.
O Celta (6º), que também luta pela quinta posição, perdeu por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, para o Villarreal.
Os gols de Gerard Moreno (2', de pênalti) e do marfinense Nicolas Pépé (29') impuseram ao Celta sua quinta derrota consecutiva em todas as competições.
No sábado, o Barcelona desferiu o que foi praticamente um golpe decisivo na disputa pelo título ao vencer o Getafe por 2 a 0, e ainda se beneficiou do tropeço do Real Madrid diante do Betis (1 a 1) na sexta-feira.
O time 'blaugrana' agora lidera com 11 pontos de vantagem sobre os 'merengues' e pode se sagrar campeão espanhol já no próximo fim de semana, caso vença sua partida contra o Osasuna e o Real Madrid não consiga derrotar o Espanyol.
--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
Sexta-feira, 24 de abril
Betis - Real Madrid 1 - 1
Sábado, 25 de abril
Alavés - Mallorca 2 - 1
Getafe - Barcelona 0 - 2
Valencia - Girona 2 - 1
Atlético de Madrid - Athletic Bilbao 3 - 2
Domingo, 26 de abril
Rayo Vallecano - Real Sociedad 3 - 3
Real Oviedo - Elche 1 - 2
Osasuna - Sevilla 2 - 1
Villarreal - Celta Vigo 2 - 1
Segunda-feira, 27 de abril
(16h00) Espanyol - Levante
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 85 33 28 1 4 87 30 57
2. Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 37
3. Villarreal 65 33 20 5 8 59 38 21
4. Atlético de Madrid 60 33 18 6 9 56 37 19
5. Betis 50 33 12 14 7 49 41 8
6. Getafe 44 33 13 5 15 28 34 -6
7. Celta Vigo 44 33 11 11 11 45 43 2
8. Real Sociedad 43 33 11 10 12 52 52 0
9. Osasuna 42 33 11 9 13 39 40 -1
10. Athletic Bilbao 41 33 12 5 16 36 48 -12
11. Rayo Vallecano 39 33 9 12 12 33 41 -8
12. Valencia 39 33 10 9 14 37 48 -11
13. Elche 38 33 9 11 13 44 50 -6
14. Espanyol 38 32 10 8 14 37 49 -12
15. Girona 38 33 9 11 13 36 50 -14
16. Alavés 36 33 9 9 15 38 49 -11
17. Mallorca 35 33 9 8 16 41 51 -10
18. Sevilla 34 33 9 7 17 40 55 -15
19. Levante 32 32 8 8 16 37 50 -13
20. Real Oviedo 28 33 6 10 17 26 51 -25
* AFP