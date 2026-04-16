Semifinais da Europa League: veja os times classificados

Nottingham Forest eliminou o Porto nas quartas. Paul ELLIS / AFP

Estão definidos os classificados para as semifinais da Europa League. Nos jogos desta semana, Braga, Freiburg, Nottingham Forest e Aston Villa garantiram suas vagas e seguem na briga pelo título. Os semifinalistas eliminaram nas quartas, respectivamente, Real Betis, Celta de Vigo, Porto e Bologna.

As semifinais, entre Braga e Freiburg e Nottingham Forest e Aston Villa, ainda não têm datas marcadas. Nenhuma das equipes conquistou o torneio antes, portanto o campeão desta temporada será inédito.

Os classificados às semifinais da Europa League

Braga

Freiburg

Nottingham Forest

Aston Vila

Os confrontos das semifinais da Europa League

Braga x Freiburg

Nottingham Forest x Aston Vila