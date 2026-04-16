Semifinais da Conference League: veja os times classificados

Estão definidos os classificados para as semifinais da Conference League. Nos jogos desta semana, Shakhtar, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Strasbourg garantiram suas vagas e seguem na briga pelo título. Os semifinalistas eliminaram nas quartas, respectivamente, AZ, Fiorentina, AEK e Mainz 05.
As semifinais, entre Shakhtar e Crystal Palace e Rayo Vallecano e Strasbourg, ainda não têm datas marcadas. Nenhuma das equipes sequer jogaram uma decisão do terceiro torneio mais importante da Europa antes. Portanto o campeão desta temporada será inédito.
Os classificados às semifinais da Conference League
- Shakhtar Donetsk (UCR)
- Crystal Palace (ING)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Strasbourg (FRA)
Os confrontos das semifinais da Europa League
- Shakhtar x Crystal Palace
- Rayo Vallecano x Strasbourg