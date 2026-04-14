Semifinais da Champions League: confira os times classificados

Atlético de Madrid eliminou o Barcelona nas quartas. THOMAS COEX / AFP

Estão definidos os classificados para as semifinais da Champions League. Nos jogos desta semana, PSG, Atlético de Madrid, Arsenal e Bayern de Munique garantiram suas vagas e seguem na briga pelo título.

As semifinais, entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique e Atlético de Madrid e Arsenal, ocorrerão entre 28 e 29 de abril e 4 e 5 de maio.

PSG elimina o Liverpool com autoridade

Depois de perder na ida por 2 a 0, o Liverpool precisava de mais uma noite histórica em Anfield para seguir vivo na competição. No entanto, o PSG foi mais eficiente. Após suportar a pressão inicial, a equipe francesa aproveitou os espaços e contou com dois gols de Dembélé para vencer novamente. No agregado, 4 a 0 para os parisienses.

Atlético de Madrid avança mesmo com derrota

Disciplina e efetividade marcaram a classificação do Atlético de Madrid. Jogando no Riyadh Air Metropolitano, a equipe espanhola acabou derrotada pelo Barcelona por 2 a 1, mas garantiu a vaga graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida.

Arsenal segura empate com Sporting e avança

O Arsenal segue vivo em busca do título inédito da Champions League. Mesmo sem uma grande atuação e com alguns sustos, o time inglês eliminou o Sporting, nesta quarta-feira (15), pelas quartas de final da competição. Como havia vencido por 1 a 0 na ida, em Portugal, bastou um empate sem gols em casa para avançar à semi.

Em jogo de sete gols, Bayern de Munique elimina o Real

Um jogo para a história da Champions League. Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentaram nesta quarta-feira (15), na Allianz Arena, e os alemães venceram por 4 a 3, classificando-se para a semifinal da competição. Os gols da classificação foram marcados nos minutos finais.

Na primeira etapa, cinco gols deram ainda mais emoção para o confronto, que havia sido 2 a 1 para o Bayern em Madri. Arda Güler marcou dois golaços e Mbappé complementou para o Real. Pavlovic, Harry Kane, Luís Díaz e Olise foram os autores dos gols da equipe mandante.

Os classificados às semifinais da Champions League

Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain

Arsenal

Bayern de Munique

Os confrontos das semifinais da Champions League

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

Atlético de Madrid x Arsenal