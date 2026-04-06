Semana de jogaços: começam as quartas de final da Liga dos Campeões

Oito jogaços em oito dias vão definir a partir desta terça-feira (7) os semifinalistas da Liga dos Campeões, numa fase de quartas de final com o Paris Saint-Germain, atual campeão, novamente frente a frente com o Liverpool, um clássico europeu entre Real Madrid e Bayern de Munique, o duelo espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid e o "azarão" Sporting contra o Arsenal.

- PSG x Liverpool: ecos de 2025 -

O Parque dos Príncipes vai pegar fogo nesta terça com PSG x Liverpool, que fizeram um dos confrontos mais marcantes na edição passada da Champions.

Na ocasião, os times se enfrentaram nas oitavas de final, com o primeiro jogo também na capital francesa, no qual Liverpool sobreviveu a uma enorme pressão e saiu com a vitória graças a um gol nos minutos finais de Harvey Elliott.

Em Anfield, o PSG vingou a derrota em casa com um gol de Ousmane Dembélé, que meses depois recebeu o prêmio Bola de Ouro, e se classificou nos pênaltis.

Nem o Liverpool, que está longe da briga pelo título no Campeonato Inglês e foi eliminado nas quartas da Copa da Inglaterra pelo Manchester City com uma goleada por 4 a 0, nem o PSG, inconstante, mas em evolução, são os mesmos. No entanto, quando o hino da Champions tocar, nenhum dos dois vai se lembrar dos problemas recentes.

- Real Madrid x Bayern de Munique: a Velha Europa -

Simultaneamente, no Santiago Bernabéu, 21 títulos europeus estarão em campo, 15 do Real Madrid e seis do Bayern de Munique, no duelo entre dois gigantes do Velho Continente.

Como de costume, o Bayern já tem o Campeonato Alemão praticamente garantido e pode focar em reconquistar a Champions.

O time bávaro terá de volta o artilheiro Harry Kane, que não jogou na vitória sobre o Freiburg por 3 a 2 no último sábado devido a um problema no tornozelo.

O Real Madrid, que em 2024 conquistou seu sexto título em dez anos, volta a contar com Kylian Mbappé, recuperado de uma lesão no joelho, e Jude Bellingham, que se juntam a Vinícius Júnior, sobrecarregado nos últimos jogos com as ausências das outras estrelas.

No último sábado, o time merengue foi derrotado pelo Mallorca por 2 a 1 e se complicou na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, liderado pelo Barcelona com sete pontos de vantagem.

- Barcelona x Atlético de Madrid: trilogia em 11 dias -

Três jogos em 11 dias: a série de confrontos entre Barcelona e Atlético de Madrid começou no último sábado, com os catalães derrotando os 'colchoneros' por 2 a 1 no Estádio Metropolitano graças a um gol no fim de Robert Lewandowski.

O segundo capítulo será na quarta-feira (8), no Camp Nou, onde Antoine Griezmann, jogador do Barça entre 2019 e 2021, retorna pela última vez, depois de anunciar que vai se transferir para o Orlando City, da MLS, ao final da temporada europeia.

Sem o lesionado Raphinha, o Barcelona conta com a melhor versão de Lamine Yamal, que após um início de temporada marcado por lesões, finalmente atingiu o ritmo ideal.

- Sporting x Arsenal: azarão contra favorito -

O Sporting recebe o Arsenal, também na quarta-feira, sendo a surpresa das quartas de final após derrotar a outra sensação do torneoi, o Bodo/Glimt, que desperdiçou uma vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida das oitavas ao perder por 5 a 0 na prorrogação, na volta, em Lisboa.

Líderes do Campeonato Inglês e da primeira fase da Champions, os 'Gunners' vão ao estádio José Alvalade sob desconfiança após dois resultados negativos em um momento decisivo da temporada.

No dia 22 de março, o Arsenal perdeu a final da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City por 2 a 0, prolongando a espera do clube por um título, que já dura seis anos.

E no retorno após a data Fifa, o time londrino foi eliminado nas quartas da Copa da Inglaterra para o Southampton (2 a 1), time da segunda divisão.