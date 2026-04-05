Flamengo vira sobre o Santos e se recupera no Brasileirão

O Flamengo derrotou o Santos, neste domingo (5), por 3 a 1, de virada, no Maracanã, e se recuperou da derrota para o Bragantino, na rodada anterior do Brasileirão.
A equipe paulista não contou com Neymar, suspenso, mas foi capaz de competir com o time carioca em boa parte do confronto, mas não conseguiu sustentar a vantagem construída.
São 17 pontos para o Flamengo, que reagiu após dois tropeços e subiu para o quarto lugar. Sem seu craque, o Santos, com 10 pontos, segue flertando com a zona de rebaixamento e não deslancha no campeonato.
Escalado com três volantes, Santos se armou na defesa com inteligência e viu sua estratégia dar mais certo do que a do rival. No primeiro tempo, quase não sofreu riscos diante do poderoso ataque rubro-negro e ainda foi mais perigoso.
O Flamengo teve mais volume de jogo e ficou muito com a bola. Só que não sabia muito o que fazer com ela. Foi estéril e viu o capitão santista Lucas Veríssimo se sobressair na maioria das jogadas. Foi o experiente defensor que levou a melhor sobre Pedro e Arrascaeta nos lances mais perigosos dos anfitriões. Os visitantes encaixaram três contra-ataques, mal concluídos porém.
O segundo tempo foi mais movimentado que o primeiro. Foram quatro gols em 25 minutos, um deles anulado, marcação de pênalti, reclamação com o árbitro Anderson Daronco e euforia da torcida rubro-negra, que viu o Flamengo descolar a virada depois de ser momentaneamente dominado pelo Santos.
O time paulista voltou melhor do intervalo e marcou aos dois minutos com Lautaro Díaz, que fez um golaço concluindo contra-ataque de poucos passes. Sob ameaça, a equipe rubro-negra resolveu jogar todo o futebol que não havia jogado na etapa inicial e contou com vacilos defensivos do adversário e com alterações que funcionaram do técnico Leonardo Jardim para descolar a virada em sete minutos.
Léo Ortiz foi o primeiro a ir à rede, mas Daronco invalidou o gol por impedimento do zagueiro, provocando uma infundada e longa reclamação dos flamenguistas. Não fez falta ao Flamengo porque Pedro subiu mais que o contestado Zé Ivaldo e empatou aos 18. Aos 25, Jorginho converteu pênalti que De Arrascaeta sofreu de Barreal.
Estava consumada a virada dos donos da casa, que se defenderam sem problemas das raras investidas dos paulistas. Sem forças, o Santos mostrou que no Maracanã só soube jogar no contra-ataque. Foi improdutivo sem criatividade o time de Cuca quando precisou buscar o resultado. Mesmo com Rollheiser e Gabigol em campo.
O Flamengo ainda marcou mais um gol, com Lucas Paquetá, que acertou bonito chute perto do ângulo de Brazão para aumentar o placar e definir a vitória.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3 X 1 SANTOS
FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e De Arrascaeta (Nico De la Cruz); Jorge Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Luiz Araújo). Técnico: Leonardo Jardim.
SANTOS: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Gabigol), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Christian Oliva (Willian Arão), Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Thaciano (Moisés), Barreal (Rollheiser) e Lautaro Diaz. Técnico: Cuca.
GOLS: Lautaro Diaz, aos 2, Pedro, aos 18, Jorginho, aos 25, Paquetá, aos 43 do 2ºT.
ÁRBITRO: Anderson Daronco.
CARTÕES AMARELOS: Gabriel Bontempo, Barreal.
PÚBLICO: 68.615 torcedores (65.123 pagantes)
RENDA: R$ 5.896.367,50
LOCAL: Maracanã (RJ).