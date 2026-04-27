Seleção de rúgbi em cadeira de rodas é campeã em torneio internacional na Austrália

A seleção brasileira de rúgbi em cadeira de rodas conquistou o título do torneio Santos World Challenge, disputado em Adelaide, na Austrália.
Na decisão, no domingo (26), o Brasil derrotou a Grã-Bretanha por 58 a 50 para garantir a medalha de ouro. O time brasileiro fez uma excelente campanha na primeira fase, quando venceu três jogos e sofreu apenas uma derrota contra os donos da casa.
— Foi um torneio incrível. Os atletas jogaram as cinco partidas como se fossem cinco finais. Acredito que merecíamos terminar este torneio assim. Com certeza, voltaremos no ano que vem para defender o título — afirmou o treinador canadense Benoit Labrecque, que dirige a equipe desde medalhista de bronze no Mundial da Nova Zelândia, em 2006, e dos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, com a seleção de seu país.
O Santos Wheelchair Rugby World Challenge é uma das principais competições internacionais do calendário e contou com a presença de cinco seleções (Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca e Austrália) já classificadas para o próximo Campeonato Mundial, que será disputado em São Paulo, em agosto.
Confira a campanha brasileira até o título
Primeira fase:
- Brasil 60×55 Grã-Bretanha
- Brasil 58×54 Estados Unidos
- Brasil 60×58 Alemanha
- Brasil 58×63 Austrália
Final
- Brasil 58×50 Grã-Bretanha
Saiba quem são os campeões:
- Alexandre Vitor Giuriato – Gigantes (SP)
- Antônio Carlos Martins Braga – Santer Vikings (RJ)
- Gabriel Feitosa de Lima – Irefes (ES)
- Gabriel Simplício – Gigantes (SP)
- Gilson Wirzma Jr – Santer Vikings (RJ)
- Guilherme Benevides Teixeira – MSB Quad Rugby (SP)
- Guilherme Figueiredo Camargo – Minas Quad Rugby (MG)
- Hawanna Ribeiro – Gladiadores (PR)
- Julio Cezar Braz da Rocha – Santer Vikings (RJ)
- Leonardo Pacca da Silva – Gigantes (SP)
- Lucas Junqueira – Ronins (SP)
- Rodolfo Fernando Polidoro – Gigantes (SP)