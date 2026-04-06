Seleção brasileira sub-18 de basquete masculino segue 100% em torneio na Alemanha

A seleção brasileira masculina sub-18 de basquete conquistou sua segunda vitória no Albert Schweitzer Tournament, em Mannheim, na Alemanha.
Neste domingo (5), o Brasil venceu a Nova Zelândia, por 75 a 72, após ficar atrás 14 pontos no segundo período da partida.
Com 100% de aproveitamento, o time brasileiro, que na estreia bateu a China (87 a 73), agora irá enfrentar a Letônia, na segunda-feira (6), às 10h (de Brasília).
O ala-pivô Isaiah Santos terminou com um duplo-duplo de 13 pontos e 13 rebotes. O armador Pedro Figueiredo finalizou com 12 pontos e quatro assistências, enquanto o ala Mathias Alessanco acumulou nove pontos e 11 rebotes. Já o cestinha brasileiro e do jogo foi João Gluck, com 17.
Pela Nova Zelândia, dois jogadores marcaram 16 pontos. O armador Jackson Ball, que ainda pegou oito rebotes e deu sete assistências, e o ala Cole Hopoi