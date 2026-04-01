Seleção brasileira: quem sai em alta e quem fica em baixa após a Data Fifa?

Carlo Ancelotti disse que encerrou a Data Fifa com mais dúvidas para a lista definitiva de convocados para a Copa do Mundo. Após uma derrota para a França e uma vitória sobre a Croácia, a seleção brasileira teve destaques positivos e negativos.
QUEM SAI EM ALTA?
Danilo
O meia do Botafogo entrou bem contra a França, mas não o suficiente para mudar a partida. Iniciando entre os titulares contra a Croácia, o jogador foi responsável por articular jogadas junto de Matheus Cunha. Danilo ainda fez o gol que abriu o placar na vitória.
Luiz Henrique
Outro que entrou bem contra a França e foi titular contra a Croácia. O atacante do Zenit mostrou ser uma alternativa para ir além de um jogo burocrático, sem medo de partir para o um contra um.
Endrick
Com apenas 14 minutos em campo, entrando apenas contra a Croácia, o atacante ex-Palmeiras mostrou que tem capacidade de compor o grupo que vai à América do Norte. Ele sofreu o pênalti que deu origem ao segundo gol brasileiro e deu assistência para o terceiro, de Gabriel Martinelli.
Igor Thiago
Convocado pela primeira vez após destaque no Brentford, o atacante entrou bem contra a Croácia. Ele ainda fez o gol que recolocou o Brasil em vantagem e mostrou que tem repertório para jogar além da área.
QUEM SAI EM BAIXA?
Ederson
O goleiro foi titular contra a França apenas por lesão de Alisson, que acabou cortado. Ele não teve total responsabilidade nos gols franceses, mas foi encoberto nos dois e não demonstrou confiança.
Léo Pereira
O zagueiro do Flamengo falhou no jogo contra a França e estava mal posicionado no gol da Croácia. Ainda assim Ancelotti manteve elogios ao jogador.
João Pedro
Apesar dos 18 gols na temporada com o Chelsea, o atacante não conseguiu marcar pela primeira vez com a seleção brasileira. Agora são oito jogos e nenhum gol dele que foi o camisa 9 nesta convocação.