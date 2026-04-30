Sebástian Pereira será o chefe de missão do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude 

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Sebástian foi atleta olímpico em Atlanate em 1996. COB / Divulgação

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou Sebástian Pereira, gerente-executivo de Educação e Fomento da entidade, como chefe de missão do Time Brasil durante os Jogos Olímpicos da Juventude, em Dakar, no Senegal, entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro de 2026.

— Ter o Sebástian (Pereira) como nosso chefe de missão nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Dakar, é um motivo de orgulho. Sem dúvida ele agregará muito no desenvolvimento desses jovens atletas, com toda sua experiência de atleta, de gestor e também de chefe de missão em oportunidades anteriores. É a primeira vez desses meninos e meninas num universo olímpico, é a primeira vez dos Jogos Olímpicos no continente africano, então escolhemos alguém com muita bagagem. Esta competição terá um simbolismo enorme e temos certeza de que o Sebástian comandará brilhantemente nosso time — afirma Marco La Porta, presidente do COB.

Sebástian foi atleta olímpico e disputou os Jogos de Atlanta em 1996, conquistou bronze no Mundial de Birmigham em 1999 e nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, no mesmo ano, além de ter se sagrado campeão mundial júnior e militar.

Após abandonar a carreira de atleta, ele foi gerente de Competição e Instalações Esportivas durante os Jogos Pan-Americanos e Parapan-americanos Rio 2007. E desde então iniciou sua trajetória no COB para trabalhar com o esporte de alto rendimento.

Ao lado da equipe do COB, Sebástian Pereira esteve em Dakar nos dias 9 e 10 de abril para participar do Seminário dos Chefes de Missão dos Jogos e destacou a organização e o entusiasmo dos anfitriões.

— Ter a oportunidade de conhecer os preparativos para os Jogos Olímpicos da Juventude 2026 em Dakar foi uma experiência enriquecedora. A cidade está se preparando da melhor forma possível para entregar um evento inesquecível. Há muita paixão e empenho em receber bem as delegações — afirmou o agora dirigente.