Sarrafiore, Thaciano e Robert Renan: veja os ex-jogadores da dupla Gre-Nal que jogarão a Sul-Americana

A bola começou a rolar pela Copa Sul-Americana na terça-feira (7). Com sete times brasileiros na disputa, a competição tem a final marcada para 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Com o Grêmio na disputa, a dupla Gre-Nal também será representada de outra forma. Mais de 20 jogadores com passagens pelos dois clubes vão disputar o torneio.
Obviamente, as equipes brasileiras são as que mais contam com tais atletas em seus elencos. Bragantino e Vasco lideram o ranking com cinco atletas em cada equipe. Na sequência, Botafogo e São Paulo contam com três, o Atlético-MG soma dois, e o Santos possui apenas um.
Entre os times estrangeiros, apenas quatro contam com ex-jogadores da dupla Gre-Nal no elenco. Dois são da Argentina, enquanto os outros são de Chile e Colômbia.
Ao todo, 10 dos 31 clubes da Sul-Americana (fora o Grêmio) possuem atletas que passaram pela Dupla.
Os ex-jogadores de Grêmio e Inter na Sul-Americana 2026
Atlético-MG
- Dudu (Grêmio)
- Ruan Tressoldi (Grêmio)
Botafogo
- Alex Telles (Grêmio)
- Edenilson (Grêmio e Inter)
- Nathan Fernandes (Grêmio)
Bragantino
- Tiago Volpi (Grêmio)
- Juninho Capixaba (Grêmio)
- Gabriel (Inter)
- Praxedes (Inter)
- Eduardo Sasha (Inter)
Santos
- Thaciano (Grêmio)
São Paulo
- Ferreira (Grêmio)
- Luciano (Grêmio)
- Wendell (Grêmio)
Vasco
- Cuiabano (Grêmio)
- Jair (Vasco)
- Léo Jardim (Grêmio)
- Robert Renan (Inter)
- David (Inter)
América de Cali
- Nico Hernández (Inter)
Barracas Central
- Rak (Inter)
O'Higgins
- Sarrafiore (Inter)
River Plate
- Bustos (Inter)
Veja todos os grupos da Sul-Americana
Grupo A
- América de Cali (COL)
- Tigre (ARG)
- Macará (EQU)
- Alianza Atlético (PER)
Grupo B
- Atlético-MG
- Cienciano (PER)
- Puerto Cabello (VEN)
- Juventud (URU)
Grupo C
- São Paulo
- Millonarios (COL)
- Boston River (URU)
- O'Higgins (CHI)
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo (ARG)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Recoleta (PAR)
Grupo E
- Racing (ARG)
- Caracas (VEN)
- Independiente Petrolero (BOL)
- Botafogo
Grupo F
- Grêmio
- Palestino (CHI)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Riestra (ARG)
Grupo G
- Olimpia (PAR)
- Vasco
- Audax Italiano (CHI)
- Barracas Central (ARG)
Grupo H
- River Plate (ARG)
- Bragantino
- Blooming (BOL)
- Carabobo (VEN)
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