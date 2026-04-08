Sarrafiore, Thaciano e Robert Renan: veja os ex-jogadores da dupla Gre-Nal que jogarão a Sul-Americana

Sarrafiore, Thaciano e Robert Renan são alguns jogadores que jogarão a competição. O'Higgins, Santos e Vasco / Divulgação

A bola começou a rolar pela Copa Sul-Americana na terça-feira (7). Com sete times brasileiros na disputa, a competição tem a final marcada para 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Com o Grêmio na disputa, a dupla Gre-Nal também será representada de outra forma. Mais de 20 jogadores com passagens pelos dois clubes vão disputar o torneio.

Obviamente, as equipes brasileiras são as que mais contam com tais atletas em seus elencos. Bragantino e Vasco lideram o ranking com cinco atletas em cada equipe. Na sequência, Botafogo e São Paulo contam com três, o Atlético-MG soma dois, e o Santos possui apenas um.

Entre os times estrangeiros, apenas quatro contam com ex-jogadores da dupla Gre-Nal no elenco. Dois são da Argentina, enquanto os outros são de Chile e Colômbia.

Ao todo, 10 dos 31 clubes da Sul-Americana (fora o Grêmio) possuem atletas que passaram pela Dupla.

Os ex-jogadores de Grêmio e Inter na Sul-Americana 2026

Atlético-MG

Dudu (Grêmio)

Ruan Tressoldi (Grêmio)

Botafogo

Alex Telles (Grêmio)

Edenilson (Grêmio e Inter)

Nathan Fernandes (Grêmio)

Bragantino

Tiago Volpi (Grêmio)

Juninho Capixaba (Grêmio)

Gabriel (Inter)

Praxedes (Inter)

Eduardo Sasha (Inter)

Santos

Thaciano (Grêmio)

São Paulo

Ferreira (Grêmio)

Luciano (Grêmio)

Wendell (Grêmio)

Vasco

Cuiabano (Grêmio)

Jair (Vasco)

Léo Jardim (Grêmio)

Robert Renan (Inter)

David (Inter)

América de Cali

Nico Hernández (Inter)

Barracas Central

Rak (Inter)

O'Higgins

Sarrafiore (Inter)

River Plate

Bustos (Inter)

Veja todos os grupos da Sul-Americana

Grupo A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (EQU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético-MG

Cienciano (PER)

Puerto Cabello (VEN)

Juventud (URU)

Grupo C

São Paulo

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

Grupo D

Santos

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (EQU)

Recoleta (PAR)

Grupo E

Racing (ARG)

Caracas (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo

Grupo F

Grêmio

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Vasco

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H

River Plate (ARG)

Bragantino

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)