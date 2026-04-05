São Paulo vence Cruzeiro com show de Ferreira, dorme vice-líder e alivia pressão sobre Roger

O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão 2026. Neste sábado (4), no Morumbi, o time tricolor atropelou o Cruzeiro por 4 a 1 em duelo válido pela 10ª rodada da competição.
A noite são-paulina teve um nome: Ferreira, que marcou três gols. Calleri, de pênalti, também deixou sua marca. Enquanto Christian fez o gol de honra cruzeirense.
Com o resultado, o São Paulo volta a vencer após duas derrotas e um empate e chega aos 20 pontos, dormindo na segunda colocação do Brasileirão. Já o Cruzeiro segue em crise, com apenas 7 pontos em 18º na tabela.
O JOGO
O São Paulo começou pressionando e acabou sendo recompensado com um pênalti a seu favor aos 10 minutos de jogo.
Artur foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Calleri bateu no meio do gol e balançou as redes. Esse foi o 11º gol do argentino no ano, o sexto no Brasileirão. Ele é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Carlos Vinícius, do Grêmio.
Quatro minutos depois, o São Paulo puxou um contra-ataque, Artur acertou um passe milimétrico para Ferreira e o atacante completou embaixo das pernas de Matheus Cunha para fazer o segundo do tricolor.
O Cruzeiro passou a gostar do jogo no fim do primeiro tempo. Kaio Jorge perdeu uma chance cara a cara com Rafael. Mas na volta do intervalo, a Raposa foi mortal e balançou as redes com Christian, completando cruzamento de Arroyo.
A equipe mineira passou a dominar o jogo, mas novamente o São Paulo chegou ao gol. Em escanteio cobrado por Artur, a bola sobrou para Ferreira, que fez seu segundo gol na noite.
Já nos acréscimos, Ferreira deixou o seu hat-trick com um belo gol, passando por dois marcadores e chutando no canto da meta cruzeirense.
O São Paulo volta a campo nesta terça-feira, no Uruguai, onde estreia na Sul-Americana contra o Boston River, às 21h30 (Brasília). Já o Cruzeiro estreia na Libertadores na mesma data, no Equador, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 4 x 1 CRUZEIRO
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino (Dória) e Wendell (Enzo Díaz); Bobadilla (Pablo Maia) e Marcos Antônio; Ferreira, Artur, Calleri (André Silva) e Luciano (Cauly). Técnico: Roger Machado.
CRUZEIRO: Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabricio Bruno (Jonathan), Villalba e Kaiki Bruno; Gerson (Vanderson), Matheus Henrique (Lucas Silva), Matheus Pereira, Arroyo (Chico da Costa) e Christian; Kaio Jorge (Neyser) Técnico: Artur Jorge
GOLS: Calleri, aos 11 do 1º tempo; Ferreira (3), aos 15 do 1º tempo, aos 16 do 2º tempo e aos 46 do 2º tempo; Christian, aos 2 do 2º tempo
CARTÕES AMARELOS: Wendell e Ferreirinha (SPA)
ÁRBITRO: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
PÚBLICO: 36.650 pessoas.
RENDA: R$ 2.022.929,00.
LOCAL: Morumbi, em São Paulo