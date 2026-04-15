São Paulo ouve vaias, mas vence O'Higgins com golaços e mantém 100% na Sul-Americana

O são-paulino viveu noite de sentimentos distintos no MorumBis provocados pela instabilidade do São Paulo, que fez sua parte em casa ao ganhar do O'Higgins por 2 a 0, em duelo da segunda rodada da Copa Sul-Americana, mas chegou a ouvir vaias ao final do primeiro tempo depois de péssima apresentação e de sofrer pressão do adversário chileno. Melhorou no segundo, porém, e assegurou o triunfo com um melhor futebol.

A vitória desta terça-feira deixa o São Paulo com 100% de aproveitamento. São seis pontos, fruto de dois triunfos que garantem a equipe tricolor na liderança do Grupo C, que também tem o Boston River, do Uruguai, e o Millonarios, da Colômbia. O O'Higgins tem três.

Dois bonitos gols, de Luciano e Artur, no início de cada tempo, definiram o resultado no MorumBis. Ambos foram construídos a partir de tramas coletivas que envolveram todos os jogadores de ataque.

As duas jogadas evidenciam que o São Paulo é capaz de colocar a bola no chão e vencer convencendo o seu torcedor. O problema é que a equipe de Roger Machado, criticado desde antes de assumir o time, não passa confiança. Tem sido instável até nas partidas que vence.

Foi o caso do duelo desta noite. Depois de abrir o placar, os anfitriões nada mais produziram e foram pressionados pelos visitantes, que deram a impressão de que jogavam em casa. Contribuiu para a queda de desempenho também a lesão de Marcos Antônio, substituído por Danielzinho.

O time chileno se sentiu confortável e encontrou espaço para empatar o jogo. Não empatou por causa das defesas de Rafael e da ineficiência da equipe chilena. O sufoco foi tamanho que o time do Chile terminou o primeiro tempo com 10 finalizações e o São Paulo, apenas duas. A torcida, insatisfeita, vaiou os atletas.

As vaias podem ter ajudado o São Paulo a mudar a postura na etapa final. Os donos da casa ajustaram os erros, sobretudo os de marcação, e definiram o resultado com golaço de Artur, de pé em pé com Luciano e Calleri, até o atacante balançar a rede. O O'Higgins cresceu no final do jogo, mas não a ponto de voltar a incomodar. O triunfo são-paulino estava garantido.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 OHIGGINS

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Danielzinho), Bobadilla (Cauly) e Luciano (Tapia); Artur, Calleri (Luan) e Lucca (Tetê). Técnico: Roger Machado.

O'HIGGINS - Carabalí; Faúndez (Morales), Garrido, Leandro Díaz e Muñoz; Ogaz (Gabriel Pinto), Leiva e Castillo (Vecino); Rabello (Maturana), Sarrafiore, González. Técnico: Lucas Bovaglio.

GOLS - Luciano, aos 7 minutos do prieiro tempo; Artur, aos 9 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano, Calleri, Ogaz, Leiva, Muñoz, Sarrafiore e Bobadilla.

ÁRBITRO - Darío Herrera (Argentina).

PÚBLICO - 19.990 torcedores.

RENDA - R$ 726.415,00.