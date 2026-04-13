São Paulo lança novo uniforme II para a disputa da temporada 2026

O São Paulo apresentou seu novo uniforme número II para a temporada 2026, mantendo a identidade tradicional do clube, mas com ajustes no design e nos detalhes comerciais. A camisa traz listras verticais em vermelho, preto e branco - com predominância das faixas rubro-negras mais largas, intercaladas por linhas brancas mais finas.

O modelo conta com gola polo branca, em acabamento simples. No peito, o escudo do clube aparece no lado esquerdo, acompanhado das tradicionais estrelas. Já o logo da New Balance ocupa o lado direito, enquanto os patrocinadores ficam centralizados: a Superbet como marca principal e a Ademicon logo acima.

A camisa lançada pelo clube já está disponível para venda nas lojas oficiais do clube, confira os preços:

- Versão torcedor masculina: R$ 399,99;

- Versão torcedor feminina: R$ 379,99;

- Versão torcedor infantil: R$ 349,99;

- Versão jogador masculina: R$ 599,99

O novo uniforme já tem data para estrear em campo. O São Paulo irá utilizar a camisa II nesta terça-feira, 14, no duelo contra o OHiggins, pela Copa Sul-Americana, no MorumBIS, conforme anunciado por Eduardo Toni, diretor de marketing do clube, em entrevista à TNT Sports.