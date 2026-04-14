Santos x Deportivo Recoleta: tudo sobre o jogo da segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Arte GZH

Santos e Deportivo Recoleta-PAR se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre na Vila Belmiro, em Santos.

Escalações para Santos x Deportivo Recoleta

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Christian Oliva), Gabriel Bontempo e Moisés (Rony); Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

Deportivo Recoleta: Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Marcos Pereira, Luis Cardozo e Luis Mendoza; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Héctor López e Manuel Schupp; Thiago Vidal e Richart Ortiz. Técnico: Jorge González.

Arbitragem para Santos x Deportivo Recoleta

Fernando Véjar (CHI), auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Onde assistir a Santos x Deportivo Recoleta

O SBT, a ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão.