Santos e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Vila Belmiro, em Santos (SP).
Escalações para Santos x Coritiba
Santos: Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal (Moisés); Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Felipe Jonatan (Bruno Melo); Vini Paulista (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Arbitragem para Santos x Coritiba
Bruno Arleu de Araújo (RJ) auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir à Santos x Coritiba
A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime.
