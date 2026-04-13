Santos lança novo uniforme II para temporada 2026; saiba os preços

O Santos lançou nesta segunda-feira, 13, seu uniforme II para a temporada 2026. A tradicional camisa listrada branca e preta traz o tema da "brasilidade", assim como no uniforme branco. O novo manto reserva ainda não tem data oficial para estrear.

"As listras são um símbolo da história de quem nunca deixou de acreditar. Feita para aqueles movidos pela energia da Vila Belmiro cheia, que transformam cada jogo em expressão de criatividade e paixão. Uma identidade marcada em branco e preto, que atravessa gerações e leva a brasilidade santista para o mundo", escreveu o clube ao divulgar a nova camisa listrada no X.

"A camisa listrada é uma tradição do Santos. Ela nos remete a momentos históricos, e esse ano mostrando a nossa brasilidade que o mundo conhece. Temos certeza de que será mais um grande sucesso de vendas", explicou o Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Com uma estética marcante e histórica, a camisa listrada, que foi utilizada como a titular do time até 2011, reforça na criatividade que atravessa gerações. As listras ganham protagonismo ao dialogar com elementos gráficos contemporâneos.

A nova camisa listrada do Santos já está disponível para pré-venda nas lojas oficiais do clube. Veja os preços:

Versão torcedor masculina: R$ 389,99;

Versão torcedor masculina manga longa: R$ 429,99;

Versão torcedor feminina: R$ 342,49;

Versão torcedor kit infantil: R$ 313,49;

Versão jogador masculina: R$ 499,99.

"A camisa listrada carrega uma força emocional enorme. Ela representa a arquibancada, a Vila Belmiro cheia, a relação direta com o torcedor. Em 2026, ela vem ainda mais conectada com a essência do Peixe. As listras do clube são reconhecidas no mundo inteiro. Nosso trabalho foi preservar essa identidade icônica e enriquecê-la com elementos culturais e simbólicos que reforçam o papel do clube na história do futebol nacional", afirma Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, fornecedora dos uniformes do Santos.

Assim como no uniforme titular, a camisa II apresenta um patch inferior exclusivo que remete ao poder do clube de levar a brasilidade aos quatro cantos do mundo, o que valoriza o conceito do projeto 2026, além da etiqueta externa posterior com coordenadas da Vila Belmiro, reforçando a origem do futebol brasileiro.

"A camisa listrada sempre carregou uma conexão muito forte com o torcedor e com a história do Santos FC. Em 2026, ela ganha uma nova camada de significado ao incorporar o conceito de brasilidade e da aura santista, essa energia que nasce na Vila Belmiro e se manifesta através dos nossos Meninos da Vila. É uma peça que representa quem somos, de onde viemos e a forma como seguimos impactando o futebol no Brasil e no mundo", afirma Caio Lacerda, Executivo de Marketing e Negócios do Santos FC.