Santiago Bernabéu se transforma em quadra de tênis durante Masters 1000 de Madri

Swiatek, Courtois, Nadal, Caicedo, Bellingham e Sinner no Santiago Bernabéu. Mutua Madrid Open / Divulgação

O estádio Santiago Bernabéu foi temporariamente transformado em uma quadra de tênis, que os participantes do Masters 1000 de Madri, que começou esta semana, poderão usar para treinar.

O gramado sintético do estádio do Real Madrid foi retirado temporariamente, dando lugar a uma quadra de saibro que será reservada exclusivamente para os treinos dos tenistas que precisarem.

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal, o atual número um do mundo Jannik Sinner e dois jogadores do Real Madrid - Thibaut Courtois e Jude Bellingham - tiveram a honra de inaugurar a quadra com uma partida amistosa. A tenista polonesa Iga Swiatek e a jogadora colombiana Linda Caicedo, do time feminino do Real Madrid, também estiveram presentes.

O presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, atuou como árbitro especial, acompanhado pelos codiretores do torneio, Feliciano López e Garbiñe Muguruza.

O torneio de tênis de Madri está sendo realizado na Caja Mágica, um complexo localizado a aproximadamente dez quilômetros do Estádio Santiago Bernabéu.