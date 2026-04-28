San Lorenzo x Santos se enfrentam nesta terça-feira (28) pela terceira rodada da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.
Escalações para San Lorenzo x Santos
San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Barrios, De Ritis e Ladstatter; Cuello, Auzmendi e Reali. Técnico: Gustavo Álvarez
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabigol.. Técnico: Cuca.
Onde assistir a San Lorenzo x Santos
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+
