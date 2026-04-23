Sada Cruzeiro e Vôlei Renata em vantagem nas semifinais da Superliga masculina

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Oppenkoski encara bloqueio do Minas. Agência i7 / Divulgação/Sada Cruzeiro

Donos das duas melhores campanhas da Superliga masculina e finalistas da temporada passada, Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, de Campinas, começaram as semifinais com vitória.

No Ginásio do Riacho, em Contagem, o O Sada Cruzeiro venceu o Minas Tênis Clube por 3 sets a 1, de virada. As parciais foram 26/28, 25/22, 25/23 e 25/20.

Oppenkoski foi o grande nome da partida, com 29 acertos, e levou para casa o Troféu VivaVôlei. O oposto foi o maior pontuador do jogo, com dois aces e dois bloqueios. Outro destaque foi o central Lucão, que anotou 14 pontos, sendo cinco em bloqueios e três em aces.

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— Hoje o apoio da torcida foi incrível, com o ginásio lotado, e isso é sempre um combustível a mais para a gente. Acho que começamos esse primeiro jogo muito focados e conseguimos fazer um bom trabalho, o que nos deu essa vantagem na série. Agora é trabalhar ao longo da semana, corrigir o que erramos, para chegar lá e fazer mais uma grande partida em Belo Horizonte — disse Oppenkoski.

O jogo 2 da série melhor de três está marcado para segunda-feira (27), na Arena Minas.

De virada, Vôlei Renata se impõe ao Praia Clube

Vôlei Renata usou uma camisa vermelha em comemoração ao mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

Em Campinas, no ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata venceu o Praia Clube (MG), de virada, por 3 a 1, com parciais de 15/25, 25/18, 25/22 e 25/22.

O ponteiro Adriano foi o maior pontuador do time da casa com 20 acertos. Ele marcou em todos os fundamentos, com mais de 60% de aproveitamento no ataque. Logo atrás veio o oposto argentino Bruno Lima, com 16. O central Matheus Pinta terminou com 15, sendo cinco em bloqueios.

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— Foi uma partida muito difícil ali no primeiro set. Onde a gente, na verdade, não jogou o que a gente mostrou na Superliga. Aí a partir do segundo set a gente começou a ir bem e conseguiu virar — disse Adriano, que completa 30 anos nesta quinta (23) e considerou a vitória como "presente antecipado".

A segunda partida da série está marcada para a segunda (27), em Uberlândia.

Campanha

Durante a partida, o Vôlei Renata usou uma camisa vermelha em comemoração ao mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A campanha é feita para dar visibilidade ao autismo, combater o preconceito e promover a inclusão. Elas serão entregues para três instituições de Campinas (Casa Paica, Instituto Pestalozzi e Adacamp) e leiloadas.