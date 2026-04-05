Sada Cruzeiro e Vôlei Renata em vantagem nas quartas de final da Superliga masculina

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Willian Doardo, do Sada Cruzeiro, encara o bloqueio do Goiás. Agência i7 / Sada Cruzeiro/Divulgação

Principais favoritos ao título da temporada 2025-2026 da Superliga masculina, Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, de Campinas, abriram os play-offs de quartas de final confirmando suas posições.

Líder da fase de classificação, o Sada Cruzeiro recebeu o Goiás Vôlei e aplicou um 3 a 0, parciais de 25/19, 25/20 e 25/18, em uma hora e 24 minutos de jogo disputado no Ginásio do Riacho, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com 58% de aproveitamento no ataque liderado pelo ponta Willian Doardo, autor de 13 pontos, e pelo oposto Oppenkoski, que fez 11, o time mineiro confirmou o favoritismo.

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— Vitória importante, jogando em casa. Eu acho que a gente foi agressivo do começo ao fim do jogo, em todos os fundamentos, o que resultou em uma boa atuação. Fizemos um bom trabalho hoje e deu tudo certo! Agora é trabalhar durante a semana para chegar forte lá em Goiânia, fazer outro bom jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória — disse Oppenkoski, eleito o melhor em quadra, e que ficou com o Troféu Viva Vôlei.

O segundo jogo da série está marcado para o dia 9 de abril, em Goiânia, e uma nova vitória garantirá o Sada Cruzeiro na semifinal.

Adriano comanda vitória do Vôlei Renata

Bruninho é o capitão do Vôlei Renata. Pedro Teixeira / Vôlei Renata/Divulgação

Dono da segunda melhor campanha e vencedor do Campeonato Sul-Americano e da Copa Brasil, em finais diante do Sada Cruzeiro, o Vôlei Renata encontrou um pouco mais de dificuldade do que se esperava diante do Monte Carmelo.

O time mineiro fez um jogo consistente, mas acabou batido por 3 a 1, parciais de 25/23, 23/25, 25/17 e 25/16, em duas horas e 13 minutos, no Ginásio do Taquaral, em Campinas.

Com 21 pontos, sendo 18 de ataque, dois de bloqueio e um de saque, o ponteiro Adriano liderou o time paulista, foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei.

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— Não tem jogo tranquilo na nossa Superliga. A gente sabe que o nível está bem equilibrado, pode ter um favoritismo aqui ou ali, mas isso não ganha jogo. Nos playoffs não ia ser diferente. Eles vão entrar agora na casa deles, tentando neutralizar nossos pontos fortes. A gente vai chegar lá, confiante, unidos e querendo fazer o nosso melhor para voltar nessa vitória — disse Adriano, após a partida.