Queniano Sabastian Sawe faz história e se torna o primeiro a completar uma maratona em menos de duas horas 

Sawe e a marca histórica. JUSTIN TALLIS / AFP

O queniano Sabastian Sawe fez história na Maratona de Londres, neste domingo (26), ao se tornar o primeiro homem a completar a distância em menos de duas horas, vencendo a prova com um novo recorde mundial. O atleta de 30 anos garantiu o bicampeonato com o tempo de uma hora, 59 minutos e 30 segundos.

Em um dia histórico para as maratonas, o etíope Yomif Kejelcha terminou em segundo lugar com 1h59min41seg – o segundo melhor tempo da história e a estreia mais rápida em maratonas de todos os tempos – enquanto sua compatriota Tigst Assefa também defendeu com sucesso seu título, melhorando seu próprio recorde mundial feminino, com duas horas, 15 minutos e 41 segundos.

A prova masculina ainda registrou o terceiro melhor tempo da história, com o o ugandense Jacob Kiplimo, tricampeão mundial de cross-country, correndo abaixo do recorde anterior (2h00min28seg).

Como foi a prova

Milahres de paessoas participaram da prova em Londres. TOBY SHEPHEARD / AFP

Desde o início, a corrida prometia algo especial. O grupo da frente – composto por Sawe, Kejelcha, Kiplimo, o atual campeão olímpico, o etíope Tamirat Tola, o vencedor da Maratona de Londres de 2022, o queniano Amos Kipruto e o etíope Deresa Geleta – percorreu os primeiros quilômetros em um ritmo controlado, porém ambicioso, atingindo os 5 km em 14min14seg, em um ritmo projetado para duas horas e três segundos.

Eles permaneceram juntos até os 10 km, com o tempo de 28min34seg e também nos 15 km, quando marcaram 43min10seg, antes de chegarem à metade do percurso em uma hora e 29 segundos.

O sexteto da frente continuou correndo junto pelos próximos 10 quilômetros, mas aos 30 km (1h26min03seg), começaram a se distanciar, com o ritmo constante cobrando seu preço.

A fase decisiva ocorreu entre os 30 km e os 35 km. Com um tempo de 13min54 nos primeiros 5 km, Sawe e Kejelcha abriram vantagem, deixando Kiplimo para trás, que permaneceu em terceiro, cerca de 21 segundos. A dupla da frente acelerou novamente, percorrendo os 5 km seguintes em 13min42seg, e a probabilidade de terminar abaixo de duas horas aumentava a cada passo.

O atual campeão, Sawe, fez seu ataque a um quilômetro do final, finalmente se desvencilhando de Kejelcha e seguindo sozinho. Ele cruzou a linha de chegada em 1h59min30seg, baixando em 65 segundos o recorde mundial anterior, estabelecido pelo queniano Kelvin Kiptum em Chicago em 2023, e se tornando o primeiro atleta a correr uma maratona oficial em menos de duas horas, superando a marca de 1h59min41seg de outro queniano, Eliud Kipchoge em uma exibição de 2019, em Viena, Áustria, em um percurso preparado dentro de um grande parque para que estabelecesse a marca.

A prova feminina

Tigst Assefa completa a prova e quebra recorde. JUSTIN TALLIS / AFP

A prova feminina também proporcionou um desempenho de importância histórica, liderado por Tigst Assefa, atual vice-campeã olímpica.

Um quarteto formado por Assefa e as quenianas Hellen Obiri, bicampeã de Boston e Nova Iorque, Joyciline Jepkosgei, vencedora da Maratona de Londres de 2021, e Catherine Reline Amanang’ole ditou o ritmo inicial, passando os 5 km em 15min39, com projeção para 2h12min02seg e os 10 km em 31min03seg, abrindo já uma vantagem significativa sobre as perseguidoras.

Amanang’ole começou a perder terreno antes dos 15 km (46min39), deixando um trio líder formado por Assefa, Obiri e Jepkosgei. Elas chegaram à metade da prova em 1h06min12sseg (ritmo de 2h12min24s), meio minuto mais rápido que o recorde de Assefa no ano anterior.

O trio permaneceu junto durante boa parte da segunda metade, ampliando sua vantagem sobre o restante do pelotão. O ritmo delas caiu e a marca de menos de 2h15min ficou fora de alcance, mas elas continuaram no caminho certo para melhorar o recorde mundial feminino de Assefa.

Na reta final, Assefa foi abrindo vantagem gradualmente para garantir a vitória com o tempo de 2h15min41seg, baixando nove segundos de sua própria marca mundial. Atrás dela, Obiri – estreando em Londres – terminou em segundo lugar com um novo recorde pessoal de 2h15min53seg, com Jepkosgeidois segundos depois, marcando a primeira vez que três mulheres terminaram a mesma prova abaixo de duas horas e 16 minutos.

Confira o top 10 da Maratona de Londres:

Masculino:

Yomif Kejelcha (E), Sabastian Sawe (CE) e Jacob Kiplimo (D) no oódio; JUSTIN TALLIS / AFP

1 - Sabastian Sawe (QUE) 1h59min30seg

2 - Yomif Kejelcha (ETH) 1h59min41seg

3 - Jacob Kiplimo (UGA) 2h00min28seg

4 - Amos Kipruto (QUE) 2h01min39seg

5 - Tamirat Tola (ETI) 2h02min59seg

6 - Deresa Geleta (ETI) 2h03min23seg

7 - Addisu Gobena (ETI) 2h05min23seg

8 - Geoffrey Kamworor (QUE) 2h05min38seg

9 - Peter Lynch (IRL) 2h06min08seg

10 - Mahamed Mahamed (GBR) 2h06mns14seg

Feminino:

1 - Tigst Assefa (ETI) 2h15min41seg

2 - Hellen Obiri (QUE) 2h15min53seg

3 - Joyciline Jepkosgei (QUE) 2h15min55seg

4 - Degitu Azimeraw (ETI) 2h19min13seg

5 - Catherine Reline Amanang’ole (QUE) 2h21min20seg

6 - Eunice Chumba (BRN) 2h23min44seg

7 - Eilish McColgan (GBR) 2h24min51seg

8 - Julia Paternain (URU) 2h25min47seg

9 - Rose Harvey (GBR) 2h26min14seg

10 - Marta Galimany (ESP) 2h27min38seg