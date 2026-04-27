Sabalenka e Zverev avançam em Madri, Gauff cai nas oitavas

A número 1 do mundo Aryna Sabalenka e o número 3 Alexander Zverev venceram suas partidas nesta segunda-feira (27) no Masters 1000 de Madri, onde a principal surpresa do dia foi a eliminação da americana Coco Gauff, terceira do ranking feminino.
Fisicamente debilitada por um vírus nos últimos dias, Gauff foi derrotada pela tcheca Linda Noskova, 13ª do mundo.
Depois de um primeiro set em ritmo moderado, Gauff pareceu reagir no segundo e, no terceiro, encaminhava a vitória, com 4 games a 1 a favor.
Mas Noskova reagiu e acabou forçando o tie-break nesse set decisivo, conquistando a vitória por 6-4, 1-6 e 7-6 (7/5).
É o primeiro triunfo de Noskova, de 21 anos e campeã do torneio mexicano Monterrey em 2024, contra uma jogadora do Top 10 nesta temporada.
- Virada contra Osaka -
Na partida mais esperada do dia na Caja Mágica, Sabalenka precisou se esforçar para vencer uma ex-número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka (15ª), por 6-7 (1/7), 6-3 e 6-2.
O primeiro set foi equilibrado até um tie-break dominado por Osaka, enquanto Sabalenka demonstrava nervosismo no saibro da capital espanhola.
A bielorrussa de 27 anos reagiu depois, quando a japonesa, muito sólida no saque (9 aces), perdeu precisão (5 duplas faltas) e caiu fisicamente no último set.
Sabalenka fechou a partida com um game em branco e um ace em 2 horas e 20 minutos. Ela enfrentará nas quartas de final a americana Hailey Baptiste (32ª).
- Zverev avança, Auger-Aliassime cai -
No torneio masculino, o principal nome em ação nesta segunda era Zverev, que confirmou o favoritismo ao vencer o francês Terence Atmane (47º) por 6-3 e 7-6 (7/2), em pouco mais de uma hora e meia.
Zverev, duas vezes campeão em Madri (2018 e 2021), chega às oitavas de final pela nona vez em nove participações na capital espanhola.
Ele enfrentará nas oitavas o tcheco Jakub Mensik (27º), que eliminou o russo Karen Khachanov (16º).
A principal surpresa do dia no quadro ATP foi a eliminação do canadense Félix Auger-Aliassime, quinto do mundo, derrotado por 7-6 (7/3) e 6-3 pelo belga Alexander Blockx (69º), um jogador em ascensão que venceu pela primeira vez um Top 10.
Ex-número 1 mundial júnior e finalista no ano passado do Next Gen ATP Finals, Blockx (21 anos) já havia alcançado as oitavas no anterior Masters 1000 do calendário, o de Monte Carlo Masters, no mês passado, mas caiu nessa fase.
Nas oitavas de final, Blockx enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (20º), que pouco antes venceu o italiano Luciano Darderi (22º) por 6-2 e 6-3.
O melhor tenista latino-americano no ranking da ATP se junta nas oitavas a outro argentino, Tomás Etcheverry, que garantiu vaga no domingo.
* AFP