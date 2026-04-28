Sabalenka é eliminada por Hailey Baptiste nas quartas de final do WTA 1000 de Madri

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, foi eliminada nesta terça-feira (28) do WTA 1000 de Madri pela estadunidense Hailey Baptiste, para quem perdeu por 2 sets a 1, parciais de 2-6, 6-2 e 7-6 (8/6), nas quartas de final do torneio.
Baptiste, atual 32ª colocada no ranking mundial, vai enfrentar nas semifinais a russa Mirra Andreeva, que havia derrotado a canadense Leylah Fernandez por 7/6 (7-1) e 6/3.
— Foi apenas uma questão de persistir, persistir e persistir — disse Baptiste após sua vitória suada, que durou duas horas e meia, sobre Sabalenka, a atual campeã em Madri.
A bielorrussa buscava conquistar seu quarto título nas quadras de saibro da Caja Mágica, após seus triunfos anteriores em 2021, 2023 e 2025.
Sabalenka teve um início forte vencendo o primeiro set, mas a estadunidense reagiu no segundo set, que teve seu saque quebrado três vezes, levando a partida para um terceiro e decisivo set.
No set decisivo, a bielorrussa desperdiçou seis match points antes de ser eliminada do torneio.
— Acho que ela jogou alguns pontos muito bons. Quer dizer, eu tive algumas oportunidades que não aproveitei, e acho que ela jogou um tênis muito corajoso nesses pontos— refletiu Sabalenka após sua eliminação.
— Acho que tive minhas chances no terceiro set, mas talvez tenha me precipitado demais", —lamentou a número 1 do mundo.
* AFP