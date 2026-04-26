Rybakina vence Zheng de virada e avança às oitavas do WTA 1000 de Madri

A número 2 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Madri neste domingo (26) após vencer a chinesa Qinwen Zheng de virada por 4/6, 6/4 e 6/3.
Na próxima rodada, Rybakina vai enfrentar a austríaca Anastasia Potapova, que eliminou a letã Jelena Ostapenko, também de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.
A cazaque precisou disputar uma partida de três sets mais uma vez, tendo já enfrentado dificuldades em sua estreia no torneio, diante da romena Elena-Gabriela Ruse.
— Precisei de tempo para me acostumar com o jogo dela, para encontrar meu ritmo — disse Rybakina após a partida.
Após perder o primeiro set, a número 2 do mundo também teve seu saque quebrado no game inicial do segundo set, embora tenha conseguido devolver a quebra imediatamente.
Com o placar em 5-4, Rybakina quebrou o saque de sua adversária para fechar o set e levar a partida para o set decisivo, no qual a número 2 do mundo se mostrou muito mais sólida.
Resultados deste domingo do WTA de Madri:
3ª rodada (simples feminino):
- Marta Kostyuk (UCR) 2 x 0 Jessica Pegula (EUA) 6/1, 6/4
- Caty McNally (EUA) 2 x 1Kateřina Siniaková (CZE) 6/3, 2/6, 7/6 (7/2)
- Linda Nosková (CZE) w x o Liudmila Samsonova (RUS) - desistência
- Coco Gauff (EUA) 2 x 1 Sorana Cîrstea (ROM) 4/6, 7/5, 6/1
- Solana Sierra (ARG) 2 x 1 Zeynep Sönmez (TUR) 0/6, 6/2, 6/3
- Karolína Plísková (CZE) 2 x 1 Elise Mertens (BEL) 7/5, 2/6, 7/6 (7/3)
- Anastasia Potapova (AUT) 2 x 1 Jelena Ostapenko (LAT) 4/6, 6/4, 6/4
- Elena Rybakina (CAZ) 2 x 1 Zheng Qinwen (CHN) 4/6, 6/4, 6/3
* AFP