Rybakina sofre mas vence em sua estreia no WTA 1000 de Madri

A cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, teve mais dificuldades do que o esperado nesta sexta-feira (24) para avançar à terceira rodada do WTA 1000 de Madri, derrotando a romena Elena-Gabriela Ruse por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.
A duas vezes campeã de Grand Slams precisou de duas horas e meia para virar o placar e superar a resistência da tenista romena, atualmente 71ª do ranking mundial.
Na próxima rodada, Rybakina vai enfrentar a chinesa Qinwen Zheng, que eliminou a estadunidense Sofia Kenin vencendo também de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3.
A tcheca Karolina Plíšková também avançou à terceira rodada em Madri, ao derrotar a grega Maria Sakkari por 6/4 e 7/6 (8/6).
Na próxima fase, Plíšková vai enfrentar a belga Elise Mertens, que derrotou a filipina Alexandra Eala por 6/2 e 6/1.
Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Madri:
Simples feminino - 2ª rodada:
- Marta Kostyuk (UCR) 2 x 0 Yulia Putintseva (KAZ) 6/1, 6/3
- Kateřina Siniaková (CZE) 2 x 0 Anna Blinkova (RUS) 6/2, 6/2
- Linda Nosková (CZE) 2 x 0 Emiliana Arango (COL) 6/3, 6/2
- Liudmila Samsonova (RUS) 2 x 0 Janice Tjen (INA) 6/2, 6/1
- Sorana Cîrstea (ROM) 2 x 0 Tyra Grant (ITA) 6/2, 7/6 (7/5)
- Coco Gauff (EUA) 2 x 0 Léolia Jeanjean (FRA) 6/3, 6/0
- Solana Sierra (ARG) x Magdalena Fręch (POL) 6/2, 6/4
- Zeynep Sönmez (TUR) 2 x 1 Cristina Buçsa (ESP) 6/1, 6/7 (4/7), 6/2
- Elise Mertens (BEL) 2 x 0 Alexandra Eala (PHI) 6/2, 6/1
- Karolína Plíšková (CZE) 2 x 0 Maria Sakkari (GRE) 6/4, 7/6 (8/6)
- Anastasia Potapova (AUT) 2 x 0 Zhang Shuai (CHN) 6/3, 6/1
- Jeļena Ostapenko (LAT) 2 x 0 Simona Waltert (SUI) 6/2, 7/5
- Zheng Qinwen (CHN) 2 x 1 Sofia Kenin (EUA) 1/6, 6/3, 6/3
- Elena Rybakina (CAZ) 2 x 1 Gabriela Ruse (ROM) 4/6, 6/3, 7/5
* AFP