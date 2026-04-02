Ronaldinho Gaúcho: Netflix divulga trailer de série sobre o craque

Netflix teve acesso exclusivo ao ex-jogador. Divulgação / Netflix

A série que conta a trajetória de Ronaldinho Gaúcho ganhou trailer oficial nesta quinta-feira (2). A produção da Netflix, que terá três episódios, reconstrói a carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

Com estreia marcada para o dia 16 de abril, o documentário conta com depoimentos de grandes nomes do esporte, como Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol e Galvão Bueno.

Com acesso exclusivo ao jogador e a um vasto material de arquivo, a série reconstrói momentos-chave da carreira do ex-jogador do Grêmio. Passando pelos tempos de Tricolor, a consagração na Seleção, o auge no Barcelona, a Bola de Ouro, mas também por derrotas e fases conturbadas — incluindo o episódio inesperado que o levou à prisão no Paraguai.

Ronaldinho Gaúcho é uma coprodução da Canal Azul e da Trailer Films, com direção e roteiro de Luis Ara.

Confira o trailer oficial da série