Roger Machado evita falar sobre Arboleda e exalta time após goleada: 'Vitória dos atletas'

A goleada sobre o Cruzeiro neste sábado, dia 4, vai muito além do bom resultado para Roger Machado após um início turbulento no São Paulo. As opções do treinador, por Ferreira e Artur, se mostraram não apenas eficaz, mas dá ao treinador o respaldo que ele estava precisando tanto.

Cobrado por muitos torcedores, Ferreira foi o grande nome do jogo com três gols. Ele foi uma aposta de Roger, que acreditou nas suas próprias convicções e conseguiu fazer com que o elenco entendesse sua metodologia de trabalho. A resposta serve também ao torcedor, que dá ao técnico mais um voto de confiança até, no mínimo, o próximo jogo.

"A cara do São Paulo é a forma que a gente encontra de equilibrar melhor o time. Eu vislumbrava uma alternativa de estrutura para aquela que a gente vinha jogando. Sentindo a necessidade do que a gente conseguiu fazer hoje", analisou Roger sobre o seu 'São Paulo ideal'.

"É uma estrutura que me agrada, porque você tem as conexões pelos lados", completou, referindo-se a Ferreira e Artur. "Não é o fato de você jogar com pontas que você vai fazer sua jogada de linha de fundo. Você esgarça a linha adversária e tem condição de jogar em superioridade pelo centro. Hoje essa era ideia: dar liberdade para Luciano flutuar mais, com as infiltrações e aproximações de Marcos (Antônio) e Bobadilla."

"É uma vitória dos atletas, que aceitaram e trabalharam, mesmo com pouco tempo de descanso. E a estratégia que foi para campo e funcionou bem. Uma grande partida", finalizou.

O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira, dia 7, diante do Boston River-URU, pela Copa Sul-Americana.

CASO ARBOLEDA

Questionado sobre a situação de Arboleda, que não se apresentou para o jogo e viajou para o Equador na madrugada desta sexta-feira, dia 4, Roger foi econômico nas palavras. O treinador não se estendeu e não deu nenhuma informação nova para os torcedores preocupados com a situação do zagueiro.

"Temos pouco a falar. Arboleda estava convocado. Não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, a gente direcionou o caso para a direção", afirmou o treinador, enfático.