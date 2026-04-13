Richarlison detalha depressão após Copa de 2022: 'Pensei em jogar o carro contra uma parede'

O brasileiro Richarlison, atacante do Tottenham, afirmou que a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2022 afetou negativamente sua saúde mental. Em entrevista à revista France Football, o jogador revelou que entrou em depressão após o Mundial do Catar.

"Após a Copa do Mundo de 2022, entrei em depressão. Todos os tipos de desgraças me atingiram: eliminação, traição do meu agente, problemas familiares, problemas físicos... Durante um ano e meio, sofri golpe após golpe todos os dias. Um dia, enquanto dirigia, pensei em jogar o carro contra uma parede. Hoje, quando penso nisso, digo a mim mesmo que não faz mais sentido", disse o jogador.

Além da frustração com a queda do Brasil nas quartas de final da última Copa nos pênaltis para a Croácia, o jogador também teve que lidar com conflitos com seu ex-agente e uma sequência de lesões que o deixaram longe dos gramados por um longo período.

No entanto, segundo Richarlison, ter buscado terapia e conhecido a mulher contribuíram para que ele superasse os transtornos psicológicos. "Foi a primeira vez que tive que lidar com tantos problemas, parecia um poço sem fundo. Em meio a todo aquele caos, conheci um advogado honesto que colocou meus assuntos e bens em ordem. Trabalhei com um psicólogo e, o mais importante, conheci minha mulher", contou o atleta, que já defendeu publicamente tratamento psicológico.

Nascido em Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison faz questão de sempre falar sobre sua terra natal. À France Football, o atacante recordou de alguns momentos da infância em que conviveu de perto com o crime e a violência. "Uma bala passou perto da minha cabeça. Tive medo de morrer", disse.

Revelado pelo América-MG, o jogador ganhou projeção no futebol brasileiro durante a passagem pelo Fluminense. Após destaque na Inglaterra no Watford e no Everton, o jogador se transferiu para o Tottenham, onde foi campeão da Liga Europa na última temporada.

Segundo o jogador, o futebol foi primordial para que ele driblasse o contexto em que estava inserido e recusasse, inclusive, convites para praticar atividades ilegais. "Não é fácil resistir ao dinheiro fácil. Já manuseei armas, mas, graças a Deus, tive uma boa educação. Eu não queria acabar na cadeia. Alguns dos meus amigos estão mortos, outros estão presos."